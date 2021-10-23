Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İçsel sıkışma son buluyor!

Ay sabah saatlerinde boğa burcunda boşlukta ilerleyecek ve saat 11:20 gibi ikizler burcuna geçiş yapacak. Bugün aniden gelen misafirleriniz ve belirsiz planlarınız size biraz stres olabilir. Aslında oldukça keyifli ve orijinal bir gündesiniz. İlişkilerinizi ve iletişim şeklinizi daha sıcak kurmayı başarırsanız oldukça güzel dostluklar edinebilirsiniz. Son üç gündür dolunaydan kaynaklı kaygılarınızın arttığı kendinizi huzursuz hissettiğiniz bir zamanında sonuna geliyorsunuz. Köşeye sıkıştığınızı düşündüğünüz her konun çözümünü buluyorsunuz.

23 Ekim Koç burcu yorumu

Bugün yakın akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla bazı organizasyonlar yapmak durumunda kalabilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün verdiğiniz kararı uygulamaya geçirmeli ve o yoldan geri dönüş yapmamalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim İkizler burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde sizin için önem taşıyan bir konuyu halletmeye odaklanmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Yengeç burcu yorumu

Finansal konularda kaygılarınız bugün biraz artmış olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün yaşayabileceğiniz yanlış anlaşılmalara ya da duygusal gelgitlere çok fazla aldırış etmeyin.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Başak burcu yorumu

Bugün iş hayatınızdaki bazı gelişmeleri yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Terazi burcu yorumu

Evliliğiniz ya da ortak ilişkilerinizle ilgili bazı durumlarla başa çıkmak sizi yoruyor olabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Akrep burcu yorumu

Kendinizi bir konuda haklı görüyor ve bunun hesabını sormak istiyor gibi hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün arkadaşlarınızla ya da partnerinizle yapacağınız diyaloglar gerginlik noktasına gelebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yakın akraba, aileniz ya da kardeşlerinizle ilgili bazı gelişmelere destek vermeniz gerekebilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Kova burcu yorumu

Üzerinizde gereğinden fazla sorumluluk var gibi hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Ekim Balık burcu yorumu

Oldukça pasif ve dalgın bir günde olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!