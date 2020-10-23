Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Dürtülerinizin kurbanı olmamalısınız.

Ay, oğlak burcunda ilerliyor ve 17:00’da Kova burcuna geçiyor. Bugün söylememeniz gereken şeyleri söylemek zorunda kalabilirsiniz. Dürtülerinizin kurbanı olmamalısınız. Bugün söylenecek bir sözünüz olmasın. Doğru zaman gelecektir. Sabırlı olmalısınız. Sevgide ve aşkta sizi heyecanlandıracak olaylara hazırlıklı olun. Gizli ilişkiler konusuna dikkat!

23 Ekim Koç burcu yorumu

Doğanızı anlayışlı bir dille ifade ederseniz sizleri kabullenmeleri oldukça kolay olacaktır. Ani karar almaktan uzak durmalısınız.

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23 Ekim Boğa burcu yorumu

Disiplinli ilerlemeye çalışmanız gerekmektedir. Gemileri yakmak için yanlış bir zaman olabilir.

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23 Ekim İkizler burcu yorumu

İş planlarınızda yalnız kalmak ve kimseye laf anlatmamak istiyor olsanız da biraz daha tahammüllü olup birlikte alışmak yükünüzü hafifletici olabilir.

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23 Ekim Yengeç burcu yorumu

Hayatınızı idame ettirebilmek için belli koşulları göz ardı etmemelisiniz. Ölçülü davranmayı öğrenmeniz gerekmektedir.

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23 Ekim Aslan burcu yorumu

İhtiyaçlarınızı biraz geri plana almak ve biraz sabırlı olmak daha doğru olacaktır. Bilinçli hareket etmezseniz kayıplar yaşamanız kaçınılmaz olacaktır.

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23 Ekim Başak burcu yorumu

Küçük yanlış anlaşılmaların büyütülerek tartışma haline dönüştürülmesi her iki taraf içinde istenilmeyen bir durum olacaktır.

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23 Ekim Terazi burcu yorumu

Bazı şeyler yaşandıysa yaşandı. Bunların üzerinde sürekli düşünmek ve kendinizi yıpratmak doğru bir fikir değil.

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23 Ekim Akrep burcu yorumu

Alacağınız haberlerin doğruluğuna dikkat edin. Sosyal medya ile ilgili işler yapıyorsanız bu konuda yanlış paylaşımlar olmamasına özen gösterin.

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23 Ekim Yay burcu yorumu

Çevrenize karşı beklenmedik agresif hareketler içerisinde bulunabilirsiniz. Sebepsiz öfke içerisinde hissediyorsanız yalnız kalmayı denemelisiniz.

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23 Ekim Oğlak burcu yorumu

Hatalar yaşanır ve biter önemli olan tekrarlanmamasıdır. Sizlerde bir şans vererek eski birliktelikli günlerinize geri dönebilirsiniz.

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23 Ekim Kova burcu yorumu

Kararsızlığınız ve doğru seçeneği bulmak da zorlanmanız normaldir. Hak ettiğiniz her ne ise o sizlere gelecektir.

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23 Ekim Balık burcu yorumu

Geçmişe bağlı yaşamak yükünüze yük eklemekten ileriye gitmeyecektir. Günü yüklerinizden kurtulmak için değerlendirebilirsiniz.

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