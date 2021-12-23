Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamdaki dengeyi bulun!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın aktif olacağı ve ilişkide derinlik kazanmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Yaşamınızda dengeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ancak şunu unutmayın ki, en büyük denge unsuru sizsiniz. Kendinizi merkeze alıp hayatınızı bu yerleşime göre yönettiğinizde hayatınız daha konforlu olacaktır. Adil yönetim için her zaman hakkaniyetli olmaya önem verin.

23 Aralık Koç burcu yorumu

Kariyerinizin odak noktasında maddi sorunlara vakit ayırmanız gerekiyor.

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23 Aralık Boğa burcu yorumu

Yabancı kişilere verdiğiniz süre doluyor.

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23 Aralık İkizler burcu yorumu

Korkularınızı saklamaktan yoruldunuz.

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23 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde umut ettiğiniz gelişmeleri yaşayamıyorsunuz.

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23 Aralık Aslan burcu yorumu

Günlük olarak yaptığınız işlerde farkında olmadan geçmişte yaptığınız hatalarla karşılaşıyorsunuz.

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23 Aralık Başak burcu yorumu

Kendinizi çevrenize açıklamaktan yoruldunuz.

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23 Aralık Terazi burcu yorumu

Aileniz eğlence anlayışınıza müdahale etmek istiyor.



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23 Aralık Akrep burcu yorumu

Yakınlarınızı korumaya çalışırken kişisel hayatınızın kullanıldığının farkında olamayabilirsiniz.

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23 Aralık Yay burcu yorumu

Maddi adımlarınız sizi riskli teşkil ediyor.

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23 Aralık Oğlak burcu yorumu

Yeniden başlayacak güce sahip olmadığınızı düşünüyorsunuz.

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23 Aralık Kova burcu yorumu

Arkanızdan çevrilen işler gün yüzüne çıkıyor.

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23 Aralık Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla geçmişte yaşadığınız maddi sorunlar, maddi kayıplarınızın telafi edilmesi ile kapanacaktır.

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