Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi hayatınızın hiçbir anından mahrum etmeyin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Değişen şartlara uyum sağlamalı ve kendinizi yenilemelisiniz. Gençken kendinizi çok yorup sabahlara kadar ayakta kalsanız da iyi bir uyku sizi kendine getirir, ama bunu sürekli hale getirirseniz acısı ilerleyen yaşlarda çıkar. Zaman varken yapmak istediklerinizi, bir gün zamanın sizin aleyhinize işleyeceğini düşünerek yapmalısınız. Hayat, her anını hissederek yaşamak içindir.

23 Ağustos Koç burcu yorumu

Yöneticilerinizle birlikte bir seyahat programı hazırlayabilirsiniz.

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23 Ağustos Boğa burcu yorumu

Arkadaşlarınıza karşı duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz.

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23 Ağustos İkizler burcu yorumu

Yeni bir son yeni bir başlangıç diyerek hayatınızda bir dönüm noktasına gelebilirsiniz.

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23 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenizde yer alan kişilere karşı iletişiminizde sadeleşmeye gidiyorsunuz.

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23 Ağustos Aslan burcu yorumu

Size değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkarma kararı alıyorsunuz.

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23 Ağustos Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatma kararı alıyorsunuz.

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23 Ağustos Terazi burcu yorumu

Karanlıkta kalmış her konuyu aydınlığa çıkarıyorsunuz. Gizli sırların hepsi ortaya çıkıyor.

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23 Ağustos Akrep burcu yorumu

Sosyal çevrenizde kendinize yer edinmek için eleştirel yönünüzü törpüleyeceksiniz.

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23 Ağustos Yay burcu yorumu

Toplum önünde aileniz tarafından eleştiri alabilirsiniz.

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23 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Size ve değerlerinize saygı göstermeyen kişilere karşı sert tepkileriniz olabilir.

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23 Ağustos Kova burcu yorumu

Miras ve vergilendirme işlemleriniz için günü resmi dairelerde tamamlayabilirsiniz.

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23 Ağustos Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

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