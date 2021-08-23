Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 23 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 23 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 23 Ağustos Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 23 Ağustos Pazartesi günü burç yorumlarınız..."
Kendinizi hayatınızın hiçbir anından mahrum etmeyin.
Ay, Balık burcunda ilerliyor. Değişen şartlara uyum sağlamalı ve kendinizi yenilemelisiniz. Gençken kendinizi çok yorup sabahlara kadar ayakta kalsanız da iyi bir uyku sizi kendine getirir, ama bunu sürekli hale getirirseniz acısı ilerleyen yaşlarda çıkar. Zaman varken yapmak istediklerinizi, bir gün zamanın sizin aleyhinize işleyeceğini düşünerek yapmalısınız. Hayat, her anını hissederek yaşamak içindir.
23 Ağustos Koç burcu yorumu
Yöneticilerinizle birlikte bir seyahat programı hazırlayabilirsiniz.
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23 Ağustos Boğa burcu yorumu
Arkadaşlarınıza karşı duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz.
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23 Ağustos İkizler burcu yorumu
Yeni bir son yeni bir başlangıç diyerek hayatınızda bir dönüm noktasına gelebilirsiniz.
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23 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Yakın çevrenizde yer alan kişilere karşı iletişiminizde sadeleşmeye gidiyorsunuz.
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23 Ağustos Aslan burcu yorumu
Size değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkarma kararı alıyorsunuz.
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23 Ağustos Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatma kararı alıyorsunuz.
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23 Ağustos Terazi burcu yorumu
Karanlıkta kalmış her konuyu aydınlığa çıkarıyorsunuz. Gizli sırların hepsi ortaya çıkıyor.
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23 Ağustos Akrep burcu yorumu
Sosyal çevrenizde kendinize yer edinmek için eleştirel yönünüzü törpüleyeceksiniz.
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23 Ağustos Yay burcu yorumu
Toplum önünde aileniz tarafından eleştiri alabilirsiniz.
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23 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Size ve değerlerinize saygı göstermeyen kişilere karşı sert tepkileriniz olabilir.
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23 Ağustos Kova burcu yorumu
Miras ve vergilendirme işlemleriniz için günü resmi dairelerde tamamlayabilirsiniz.
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23 Ağustos Balık burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.