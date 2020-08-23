Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları

Kaygılardan uzaklaş

Ay, Terazi burcunda ilerliyor, saat 20:00’de Ay, Akrep burcuna geçiyor. Herhangi bir ortamda veya konuda hakimiyet kurmaya çalışan biriyle karşı karşıya kalabilirsin. İnsanlar arasındaki eşitliği sağlamaktan daha çok uyum ve uzlaşma sağlamaya çalışmalısın. Sürekli geleceğinizi düşünmek veya bununla ilgili kaygı içinde olmak çevreniz tarafından yanlış algılanabilir. Bu korkularınızdan uzaklaşmalısınız.

23 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün romantik ve duygusal duygular içinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınız ön plana daha fazla çıkabilir. Aynı şekilde iş ve çalışma ortamınız da unutkanlıklar çevrenizdeki ilişkilerde sorun yaratabilir.

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23 Ağustos Boğa burcu yorumu

Geçmişte aranızda kırgınlık oluşan arkadaşlarınızla aranızda bir uzlaşmaya gidebilirsiniz. Size yaptıkları açıklamalarda kendi eksik yönlerinizi de fark edebilirsiniz. Daha özenli olmaya çalışın. Anne veya yaşça büyük kadın figürlerle olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

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23 Ağustos İkizler burcu yorumu

Uzun zamandır üstesinden gelemediğiniz problemler birden umudunuzu kestiğiniz bir anda aniden çözüme kavuşabilir ve bu durum sizde mutluluk verici umut dolu bir yola adım atmanızı sağlayabilir.

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23 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Duygulu, hassas ve romantik bir gün sizleri bekliyor olabilir. Özlemleriniz ve beklentileriniz güne odaklanmanızı engelleyebilir. Buna fazla kapılmamalısınız. Aile üyelerinizle aranızda bazı sorunlar baş gösterebilir.

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23 Ağustos Aslan burcu yorumu

Uzun zamandır hayalini kurduğunuz plan ve projelerinizle alakalı güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu değerlendirmek için karşılıklı fikir alışverişi yapmanızda fayda var. Belki olaylar çok daha güzel bir noktaya gidebilir.

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23 Ağustos Başak burcu yorumu

Uzun zamandır üzerinizde taşımış olduğunuz finansal ve hukuki problemlerinizi çözümlemek için bazı adımlar atıyor olacaksınız. Bu soruna sosyal çevreniz de dâhil olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla, geçmişten gelen sorunları tekrar konuşmak durumunda kalabilirsiniz.

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23 Ağustos Terazi burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili bugün olduğundan fazla mücadeleci davranmanız gereken bir gün olabilir. Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız olmaya da değer. Korkularınızı yenin. Öfkenizi dengelemeniz gereken bir zaman dilimi içindesiniz.

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23 Ağustos Akrep burcu yorumu

Uzun zamandır rafa kaldırdığınız ya da beklemeye aldığınız ilişkilerle alakalı önemli iletişimler kurabilirsiniz. Bazı dargınlıklar son bulabilir. Ya da bu dargınlıkların son bulması için sizler bir şeyler yapmayı denemelisiniz. İkili ilişkilerde şüpheci bir yaklaşım benimseyebilir ve oldukça baskıcı bir tutum sergileyebilirsiniz.

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23 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün şaşırtıcı tesadüfler yaşayabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu kişiler size yeni ufuklar açarken aynı zamanda da yeni fırsatları önünüze getirebilirler. Hedeflediğiniz maddi projelerinizle ilgili alacağınız haberler sizi kararsız ve karmaşık bir hale dönüştürebilir.

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23 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Maddi ve finansal konularınızın gündemde olacağı ve önünüze yeni iş projelerin geldiği bir gün geneli. Çalışma arkadaşlarınızdan güzel fedakârlıklar görebilirsiniz. Yolunda gitmeyen bir ilişki adına önemli bir konuşma yapılabilirsiniz.

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23 Ağustos Kova burcu yorumu

Aile üyelerinizle olan ilişkileriniz bazı gerçekliklerle sınanabilir. Neye inanacağınızı bilemeyeceğiniz karmaşık bugünde şartları fazla zorlamamakta fayda var. Finansal ilişkilerde unutkanlıklara dikkat edin.

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23 Ağustos Balık burcu yorumu

Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya yuvanız ile ilgili konularda eksik gördüğünüz şeyleri tamamlanmak üzere planlarınızı oluşturabilirsiniz. Sorumluluklarınızla ilgili fikir ayrılıkları gündeme gelirken arka planda yürüteceğiniz konuşmalar sorun yaratabilir.

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