Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sabretmek demek bazen zaman kazanmak demektir.

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bazı insanların sizi sürekli eleştirmesi ve her yaptığınız işe bir kusur bulmasından yakınıyor olabilirsiniz. Bu kişilerle aranıza mesafe koyma zamanı geldi. Doğru yolu gösterecek eleştirileri sizi yolunuzdan saptıracak eleştirilerden ayırdığınızda size yük hissi veren her şeyden kurtulacaksınız. Bugüne kadar sabırla süreci sürdürdünüz. Bugünden sonra ise sabrınızı mevcut durumu korumak için değil, yeni temellerinizin sağlamlığı için kullanmalısınız.

22 Ocak Koç burcu yorumu

Yolunda gitmeyen işlerin enerjinizi düşürse de kurduğunuz yeni dünyanın size getireceklerine odaklanıp cesaretinizi toplamalısınız.

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22 Ocak Boğa burcu yorumu

Yeni başlangıçlar yapmak istiyor olabilirsiniz. Kaybettiğinizi düşündüğünüz birçok şeyi hayatınıza yeniden dahil etmek için ideal bir zamandasınız.

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22 Ocak İkizler burcu yorumu

Bilmediğiniz bazı konular gündeminize düşebilir. Gerçek ve gizliliklerin bir arada oluşu kafanızı karıştırsa da izleyici koltuğunda olmak hasarı en aza indirecektir.

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22 Ocak Yengeç burcu yorumu

Başarılarınız göz dolduruyor ve dikkat çekiyor. Destek göreceğiniz kişiler olduğu kadar önünüze set çekmek isteyen kişilerle de karşılaşabilirsiniz.

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22 Ocak Aslan burcu yorumu

Otorite ile yaşadığınız sorunları içselleştiriyor olabilirsiniz. Her çalışma ortamında aksaklıklar olabilir. Esnek olmalısınız.

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22 Ocak Başak burcu yorumu

Yaşam felsefenizde eksiklik hissedebilirsiniz. Bir arayış içinde iseniz somut ve soyut ayrımında bir yön belirleyebilirsiniz. Sağlam nedenlere ve sonuçlara dayanan kararlar düşündüğünüzden daha Yakın.

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22 Ocak Terazi burcu yorumu

Korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Kopmaktan vazgeçemediğiniz her şey tek tek önünüze çıkıyor olabilir. Bitmesine izin vermezseniz bu durum sizi ilerleyen günlerde daha da zorlayabilir.

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22 Ocak Akrep burcu yorumu

Partnerinizle yaşadığınız gergin konular sizi yeni yollar bulmaya iteklemiş olabilir. Miadı dolmuş her şey bitmeye mahkumdur.

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22 Ocak Yay burcu yorumu

Kendinizi ihmal ettikçe bedeniniz uyarı veriyor. İşlerin sizin için yoluna girmeye başladığı bugünlerde bu durumun keyfini sürmek istiyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

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22 Ocak Oğlak burcu yorumu

Duygularınızı ifade etmek için harika bir gündesiniz. Bazı soğuk zincirleri kırmanın vakti gelmişken bunu elinizin tersiyle itmek, sonrasında pişmanlık hissi uyandırabilir.

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22 Ocak Kova burcu yorumu

Geçmişle ilgili konular bugün gündeminizde olabilir. Sabit düşüncelerinizi değiştirmekte zorlandıkça onların sizi geçmiş olaylara yeniden götürdüğünü fark edeceksiniz.

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22 Ocak Balık burcu yorumu

Yakın çevrenizle olan diyaloglarınız tartışmalı geçebilir. Her şeyi sizden beklemeleri sizin de buna karşı çıkmanız sorun yaratabilir. Haklı olduğunuz konularda taviz vermeyin.

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