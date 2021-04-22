Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
""Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 22 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 22 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Nisan Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 22 Nisan Perşembe günü burç yorumlarınız...""
Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin.
Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 16:30’da Başak burcuna geçiyor. Eski günleri hatırlamak, gelecek adına sizi kaygılandırabilir. Kendinize zaman ayırın ve iç sesinizi dinleyin. Yaşanmış yaşanmıştır, önünüze bakın...
Geçmişi sadece ders almak için düşündüğünüzde bunun size artık acı vermeyeceğini görebilirsiniz. Acı vermeyen bir şeyin de hayatınıza bu kadar etki etmesine müsaade etmemelisiniz. İş hayatınız olsun ya da özel hayatınız, her konuda bugüne çalışarak ve emek vererek geldiniz. Buna istikrarlı bir şekilde devam etmelisiniz. Biraz daha beklemeyi başarabilirseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız.
22 Nisan Koç burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye başlamak için kendinizi hazır hissediyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin güveninizi sağladığınızı düşünerek adım atıyorsunuz.
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22 Nisan Boğa burcu yorumu
Hayatınıza yön vermek isterken hiç aklınızda olmayan istikamete doğru yol almanız mümkün.
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22 Nisan İkizler burcu yorumu
Finansal konuları etkileyecek bazı kararlar doğrultusunda harekete geçebilirsiniz.
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22 Nisan Yengeç burcu yorumu
Öz değerinizi zedelemek isteyen birtakım girişimler olabilir. Manipülasyona kapılmadan kendi düzeninizi kurmalısınız.
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22 Nisan Aslan burcu yorumu
Hayatınıza yeni biri dahil olabilir. Yakın çevrenizin de destek verdiği bu ilişki, tam isteklerinize ve seviyenize uygun türden bir ilişki olabilir.
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22 Nisan Başak burcu yorumu
Sabit düşünceleriniz nedeniyle zor bir gün geçirebilirsiniz. Kırmakta zorlandığınız takıntılarınız önünüze engel olabilir.
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22 Nisan Terazi burcu yorumu
İçinizde bir sıkışıklık ya da öfke hissediyorsanız biraz yalnız kalmanız ve neler yaşadığınız konusuna odaklanmanız gerekebilir.
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22 Nisan Akrep burcu yorumu
Fikirlerinizin ve sözlerinizin hiçe sayılması canınızı sıkıyorsa tutumlarınızı buna göre belirlemeli, danışılmadığı ya da dikkate alınmadığı durumlarda susmalısınız.
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22 Nisan Yay burcu yorumu
Yoğun ve stresli bir dönemden geçiyor olmak sağlığınız için bir tehdit oluşturabilir.
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22 Nisan Oğlak burcu yorumu
Çocuklarınıza zaman ayıramadığınız için aile içinde tatsız anlar yaşanabilir.
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22 Nisan Kova burcu yorumu
Zamanın şartlarına uyum sağlarsanız siz de olayların içinde söz sahibi olabilirsiniz.
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22 Nisan Balık burcu yorumu
Yakın çevreniz ile olan iletişiminiz farklı bir yön kazanabilir. Daha sıcak karşılamalar dostluğunuzu pekiştirecektir.