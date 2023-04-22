Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan 2023 Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İlerlemek için geçmişe tutun.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 13.11’de İkizler burcuna geçiyor. Hayat zaten düşmekle, sağa sola çarpmakla ve düştükten sonra tekrar ayağa kalkacak umutları bulmakla eş değer bir yer... Çektiğin hiçbir acı ve sorun nedensiz, karşılıksız değil. Onlar olmasa bugünkü sen olmuyorsun. Yaşadıklarından derslerini al ve yoluna devam et.

Motivasyon Sözü: “İnsan kendini yalnızca insanda tanır.” Goethe

22 Nisan Koç burcu yorumu

Bazı şeylerin sizin seçiminiz olmasa da sizi seçen durumların da olabileceğini unutmayın.

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22 Nisan Boğa burcu yorumu

Zorluk yaşamadan kolaylığın değeri anlaşılmayacaktır.

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22 Nisan İkizler burcu yorumu

Geçici ve kısa süreli gibi gördüğünüz durumların hayatınıza kalıcı etkileri olabilir.

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22 Nisan Yengeç burcu yorumu

İçine kapanık yaşadığınızda hayattan bazı sahneleri kaçırabilirsiniz.

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22 Nisan Aslan burcu yorumu

Yanlış arkadaşlıklar yanlış beklentiler doğurabilir.

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22 Nisan Başak burcu yorumu

Bazen zihninizin susmaması sizin daha iyi konuşmanız için söz konusu olabilir.

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22 Nisan Terazi burcu yorumu

Tecrübelerinizi hayatınıza taşıyarak bir yük taşıdığınız hissinden kurtulabilirsiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Nisan Akrep burcu yorumu

Birlik olmanın her şeyi aşmanızı sağladığını görmek sizi rahatlatabilir.

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22 Nisan Yay burcu yorumu

Ayrılık ve başlangıçlarla ilgili kararları alırken aceleci olmayın.

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22 Nisan Oğlak burcu yorumu



Sorumluluğunuzun fazla olması kendinize zaman ayırmanıza engel olabilir.

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22Nisan Kova burcu yorumu

Yaşadıklarınızın üzerinizde bıraktığı etkiyi nasıl kullanacağınızı düşünebilirsiniz.

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22 Nisan Balık burcu yorumu

Esnek olmak istedikçe bir baskı altında olduğunuzu düşünebilirsiniz.

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