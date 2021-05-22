Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizle aranızdaki mesafeyi kaldırın.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. “Kim ne der ne düşünür?” diye yaşarsanız hayat zordur. Birilerinin kanatlarının altında yaşarsanız hayat yine zordur. Birileri istiyor diye davranışlarınızı kısıtlarsanız hayat daha da zordur. Kendinizi başkalarının isteklerine göre şekillendirmekten vazgeçin.

Herkese tek bir hakkın verildiği yeryüzünde o tek hakkı dünyaya geliş amacınız ve kendi hayalleriniz için kullanın. Koşullar sizi zorluyor olabilir. Bunun bir dayanıklılık testi olduğunu, dar alanda nasıl geniş bir bakış açısına sahip olunacağını göstermeniz gerektiğini unutmayın. “Bundan sonra önce ben” cümlesini hayatınıza ne kadar erken dahil ederseniz sonuçları da o kadar erken tezahür edecektir. Sizi iyi bilmeleri için çaba sarf etmek yerine iyi olma çabasında olun ki yaptıklarınızın varacağı bir yer olsun. Gücünüzü ve tavırlarınızı kendinize göre belirleyin.

22 Mayıs Koç burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınızla bazı ticari girişimlerle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Kendinizi güvence altına alacağınız bu görüşmeler bundan sonraki adımlar için belirleyici olacaktır.

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22 Mayıs Boğa burcu yorumu

Partnerinize karşı soğuk davranışlarda bulunabilirsiniz. Yapılan hatayı söylemek yerine uzaklaşmayı seçmeniz sorunu çözmez, daha büyütür.

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22 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bugün hayatı daha aydınlık bir pencereden izliyorsunuz. Yeni bir ilişkiye “merhaba” diyebilirsiniz.

22 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Kardeşlerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bir süredir bir aktivitenin içinde olmadığınızdan bugün her şeyin mükemmel olması için uğraşmak günden çalacaktır.

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22 Mayıs Aslan burcu yorumu

Güvenli alanınızı ve sınırlarınızı ihlal etmek isteyenler olabilir. Takınılan tavırlar ve güç gösterileri karşısında sakinliğinizi korumanız gidişatın seyrinde etkili!

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22 Mayıs Başak burcu yorumu

Duygularınızı ifade etmek istiyorsunuz. Partnerinizle yakınlaşmanız sorunlarınızı birlikte değerlendirme noktasında sizi birleştirecektir.

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22 Mayıs Terazi burcu yorumu

Yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenizden uzaklaşarak düşüncelere dalmak istemeniz bir kaçış değil dinlenme olmalıdır.

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22 Mayıs Akrep burcu yorumu

Korkularınızı saklamak için büyük çaba harcayabilirsiniz. Güçsüz gibi hissetmek yerine sorunu çözmek için harekete geçmeniz size gücünüzü yeniden hatırlatacaktır.

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22 Mayıs Yay burcu yorumu

İkili ilişkileriniz tüm gününüzü meşgul edebilir. Bazı yanlış anlaşılmaları çözmek için gösterdiğiniz çaba ile mutlu günlerinizi yeniden kazanacaksınız.

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22 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Eğitim fikri gündeminizi büyük ölçüde doldurabilir. Kendini yetiştirmek, bildiklerinizi uygulayıp yaşayabildiğiniz ve hayatınızı kolaylaştırmaktır.

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22 Mayıs Kova burcu yorumu

Partnerinizle aranızda duygusal bir konuşma gerçekleşebilir. Etkilendiğiniz her konuya açıklık getirmek kendisinin ve bu ilişkinin siz için ne kadar değerli olduğunu kanıtlayacaktır.

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22 Mayıs Balık burcu yorumu

İçsel olarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Bir yandan özgürlüğünüz bir yandan mutluluk hissinizin bastırması ne yöne gideceğiniz konusunda aklınızı karıştırabilir.

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