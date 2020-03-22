Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Pazar Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 22 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 22 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 22 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 22 Mart günü neler bekliyor? İşte 22 Mart günlük burç yorumlarınız...

22 Mart Koç burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı şeyleri akışa bırakmayı öğrenin. Egosal tuzaklara düşmemeye dikkat etmelisiniz.

22 Mart Boğa burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde biraz daha hayatınızdaki değişmeyen kurallarınızı yıkmayı deneyebilirsiniz.

22 Mart İkizler burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde telefon trafiğiniz artmış olabilir. Dedikodular ve yanlış iletişim şekillerine dikkat etmelisiniz.

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22 Mart Yengeç burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde biraz daha kendinizle ilgilenmelisiniz. Bugün çalışmaya ara vermelisiniz.

22 Mart Aslan burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde aile içinde bazı konularda fikir ayrılıkları içerisine girebilirsiniz.

22 Mart Başak burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde temizlenmeyen bir yer bırakmamış olsanız da bu pazar günü biraz daha kendi kişisel bakımlarınızı yaparak geçirmelisiniz.

22 Mart Terazi burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde anlık bir sıkılma ile dışarı çıkma fikri içine girmeyin. Evinizi ve kapılarınızı açın güzel bir hava alın.

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22 Mart Akrep burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde sorumluluklarınızın daha fazla üzerinize geldiğini düşünebilirsiniz. Moral sizin için oldukça önemlidir.

22 Mart Yay burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde haftanın kaygılarını bir köşeye bırakacak güzel bir film izleyebilirsiniz.

22 Mart Oğlak burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde sevdiğinizi veya sevildiğinizi hissetmek istediğiniz bir gün genelindesiniz. Aslında sizler bu duruma hiç alışık olmayabilirsiniz.

22 Mart Kova burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde aile ilişkilerinde bazı durumlar hoşuna gitmeyebilir. Burada bazı özgürlük çatışmaları yaşanabilir.

22 Mart Balık burcu yorumu

Evde kaldığınız bugünlerde ilişkinizde bazı şeyleri değişime götürmek isteyebilirsiniz. Kendinizi çok fazla anlatmak yerine bazı durumları akışa bırakmalısınız.