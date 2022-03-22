Günlük Burç Yorumları: 22 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Bugün biraz uzaklaşmak iyi gelecek!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 19.00’da boşluğa giriyor, 21.59’da ise Yay burcuna geçiyor. Kaygılarının arttığı ve duygularının yön değiştirdiği bir gün olabilir. Aldığın haberlerin ciddiyetini sorgulamadan hareket etme! 19.00-22.00 saatleri arasında kendine zaman ayır ve hiçbir şey için acele karar verme! Sağlık gündeminizde olabilir.Ağrılarınız olabilir ya da içinizde sebebini bilmediğiniz bir sıkınıtınız mı var ? O zaman daha az kahve için,Daha az şeker kullanın ya da daha az tuz kullanın. Aşırı sosyal olmak isterken bir yanınız bazı şeylerden uzaklaşmaya çalışıyor olabilir.Bu tamamen sizin ruh halinizle ilgili olabilir. Yalnız kalmanız gereken ve biraz daha inzivaya çekilmeniz gereken bir gündesiniz.Bazen nefes alıp dinlenmeye ihtiyaç vardır. Yapabileceğiniz en iyi şey çevrenizi rahatsız etmeyecek bir yere çekilmek olabilir.

Motivasyon sözü: “Zihnini boşalt. Su gibi formsuz, şekilsiz ol… Su gibi ol dostum.” Bruce Lee

22 Mart Koç burcu yorumu

Düşüncelerinizin duygularınızla farklı bir bağlantı kurduğunu hissediyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı temkinli hareket etmek isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart İkizler burcu yorumu

Ruhsal olarak kendinizi hassas hissediyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Yengeç burcu yorumu

Zihninizin yorgunluğu ile sorularınıza cevap arıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Aslan burcu yorumu

İletişim kurmak için içsel bir güç arıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Başak burcu yorumu

İlişkiniz sayesinde gerçek bir aydınlanma yaşadığınızı fark ediyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Terazi burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sanatsal bakış açınıza ihtiyaç duyuluyor.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Akrep burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizde hatanın kaynağını keşfediyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Yay burcu yorumu

Hafızanızı yönetemiyorsunuz. Geçmiş konuların hatırlanması motivasyonunuzu olumsuz etkiliyor.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Oğlak burcu yorumu

Eksik ve yetersiz olduğunuza dair manipülasyona uğrayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Kova burcu yorumu

Geçmiş doğru adımlarınız sayesinde finansal varlıklarınızın değerini artırıyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Mart Balık burcu yorumu

Hareket alanınızın yeterli olmadığından şikayetçi oluyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!