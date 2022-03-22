Günlük Burç Yorumları: 22 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 22 Mart'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 22 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 22 Mart 2022 Salı günlük burç yorumları..."
Bugün biraz uzaklaşmak iyi gelecek!
Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 19.00’da boşluğa giriyor, 21.59’da ise Yay burcuna geçiyor. Kaygılarının arttığı ve duygularının yön değiştirdiği bir gün olabilir. Aldığın haberlerin ciddiyetini sorgulamadan hareket etme! 19.00-22.00 saatleri arasında kendine zaman ayır ve hiçbir şey için acele karar verme! Sağlık gündeminizde olabilir.Ağrılarınız olabilir ya da içinizde sebebini bilmediğiniz bir sıkınıtınız mı var ? O zaman daha az kahve için,Daha az şeker kullanın ya da daha az tuz kullanın. Aşırı sosyal olmak isterken bir yanınız bazı şeylerden uzaklaşmaya çalışıyor olabilir.Bu tamamen sizin ruh halinizle ilgili olabilir. Yalnız kalmanız gereken ve biraz daha inzivaya çekilmeniz gereken bir gündesiniz.Bazen nefes alıp dinlenmeye ihtiyaç vardır. Yapabileceğiniz en iyi şey çevrenizi rahatsız etmeyecek bir yere çekilmek olabilir.
Motivasyon sözü: “Zihnini boşalt. Su gibi formsuz, şekilsiz ol… Su gibi ol dostum.” Bruce Lee
22 Mart Koç burcu yorumu
Düşüncelerinizin duygularınızla farklı bir bağlantı kurduğunu hissediyorsunuz.
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22 Mart Boğa burcu yorumu
Sosyal çevrenize karşı temkinli hareket etmek isteyeceksiniz.
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22 Mart İkizler burcu yorumu
Ruhsal olarak kendinizi hassas hissediyorsunuz.
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22 Mart Yengeç burcu yorumu
Zihninizin yorgunluğu ile sorularınıza cevap arıyorsunuz.
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22 Mart Aslan burcu yorumu
İletişim kurmak için içsel bir güç arıyorsunuz.
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22 Mart Başak burcu yorumu
İlişkiniz sayesinde gerçek bir aydınlanma yaşadığınızı fark ediyorsunuz.
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22 Mart Terazi burcu yorumu
Çalışma ortamınızda sanatsal bakış açınıza ihtiyaç duyuluyor.
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22 Mart Akrep burcu yorumu
Ticari faaliyetlerinizde hatanın kaynağını keşfediyorsunuz.
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22 Mart Yay burcu yorumu
Hafızanızı yönetemiyorsunuz. Geçmiş konuların hatırlanması motivasyonunuzu olumsuz etkiliyor.
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22 Mart Oğlak burcu yorumu
Eksik ve yetersiz olduğunuza dair manipülasyona uğrayabilirsiniz.
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22 Mart Kova burcu yorumu
Geçmiş doğru adımlarınız sayesinde finansal varlıklarınızın değerini artırıyorsunuz.
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22 Mart Balık burcu yorumu
Hareket alanınızın yeterli olmadığından şikayetçi oluyorsunuz.