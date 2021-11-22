Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 22 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 22 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Kasım Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 22 Kasım Pazartesi günlük burç yorumlarınız..."
Yaptığınız her işe sevginizi katın.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Çok çalışmak değil, doğru çalışmak önemlidir. Yaptığınız şeyi severek yapmalı, yaptığınız işe odaklanmalı ve işinizle ilgili doğru bilgilere ulaşmalısınız. İşinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Bu başarı da sizi bambaşka duygularla tanıştırabilir ve yaşamınızda kendinizi daha mutlu ve tatminkar hissedebilirsiniz.
22 Kasım Koç burcu yorumu
Plansız gelişen olaylar acil olarak uzun bir yolculuğa çıkmanızı gerektirebilir.
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22 Kasım Boğa burcu yorumu
Ebeveyn kaynaklarınızı yatırım amaçlı değerlendirmek isteyeceksiniz.
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22 Kasım İkizler burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde ortak hareket ettiğiniz kişiler hakkında az bilinen sırlara erişim sağlıyorsunuz.
İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
22 Kasım Yengeç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda uzun zamandır kendinizi güvensiz hissediyordunuz.
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22 Kasım Aslan burcu yorumu
Sahne önüne çıkıyorsunuz. Gözlerin üzerinizde toplandığı bir gün olacaktır.
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22 Kasım Başak burcu yorumu
Yeni bir projeyi hayata geçiriyorsunuz.
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22 Kasım Terazi burcu yorumu
Sosyal ilişkilerinizde olayları kenarda izleme dönemi sona eriyor.
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22 Kasım Akrep burcu yorumu
Geçmiş maddi alacaklarınız ödeniyor. Sıkıntılarınız hafiflerken gelecek kaygınız ortadan kalkacaktır.
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22 Kasım Yay burcu yorumu
Başlangıç için enerjiniz yükseliyor. Hayatınıza yeni bir yön vermek isteyeceksiniz.
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22 Kasım Oğlak burcu yorumu
Asla kabul etmem dediğiniz bir konuda mecburiyetlerinizin önem arz etmesinden dolayı kabullenişe geçiyorsunuz ve hayır dediğiniz şeyi yapıyorsunuz.
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22 Kasım Kova burcu yorumu
Taşınma kararınızı hayata geçiriyorsunuz. İstediğiniz şartlara sahip evi buluyorsunuz.
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22 Kasım Balık burcu yorumu
İş hayatınızda ekip içi yaptığınız toplantılar içerisinde söz hakkı isteyeceksiniz.