Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Pazar Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kendini duygusal olarak kontrol etmelisin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Şu an yaşadığın şeyler sana olumsuz görünebilir. Olayların etkisini verdiğin tepkilerle belirlediğini düşünürsen her defasında aynı sonucu elde etmenin asıl sebebini bulabilirsin.

22 Kasım Koç burcu yorumu

Hayallerinizi gerçeklerden ayırmadan hareket ettiğinizde ve sezgilerinize odaklandığınızda başarıyı ve tamamlanmayı hayatınızın her alanına taşıyabilirsiniz.

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22 Kasım Boğa burcu yorumu

İlişkilerinizde görmek istediğiniz davranışları sizin de sergilemeniz gerektiğini düşüneceğiniz bir gündesiniz.

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22 Kasım İkizler burcu yorumu

Enerjinizi sorunların çözümüne harcamanız ve paylaşmanız sizin için daha iyi bir yöntem. Dostlar bugünler için.

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22 Kasım Yengeç burcu yorumu

İlişkinizin seyrinin değişmemesi için kişisel alanlara saygı göstermelisiniz.

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22 Kasım Aslan burcu yorumu

Son günlerdeki yoğun temponun ardından zihninizi ve bedeninizi dinlendirmeniz ilerleyen günlerdeki motivasyonunuzu da yükselecektir.

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22 Kasım Başak burcu yorumu

Bugün için kendinizi dinleyin. Sağlığınız daha iyi bakmalı ve sizi yozlaştıran insanları hayatınızdan çıkartmalısınız.

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22 Kasım Terazi burcu yorumu

Farklı fikirleri değerlendirmek, bazı eksik ve hatalı yanları fark etmenizi sağlayabilir.

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22 Kasım Akrep burcu yorumu

Yalnızlık yorgunu olduğunuz ve sevgiyi yaşamak istediğiniz bir gündesiniz. Bu duygunun sizi düşürmesine izin vermeyin.

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22 Kasım Yay burcu yorumu

Ailenizin sevgisini hissedemediğinizde ruhunuzun beslenemediğini düşünebilirsiniz.

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22 Kasım Oğlak burcu yorumu

Kariyer hayatınız ve tutumlarınızı değerlendireceğiniz bir gündesiniz.

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22 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınız ve zihniniz arasında uzlaşma sağlamanız gereken bir gün sizi bekliyor.

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22 Kasım Balık burcu yorumu

Hayalperest yanınızı daha pozitif hissettirecek konulara kullanmalısınız.

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