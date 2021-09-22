Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İyi olmaktan asla vazgeçme!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik bir tür ibadettir. Kötülükle hesaplaşılmaz. Yere yıktığın, can düşmanın olsa bile son tekmeyi vurmaktan kaçın. Sevgi, her zaman ilk başvuracağın kapı olsun. Sevgisizlikle savaşma…

22 Eylül Koç burcu yorumu

Duygusal yaralanmalarınız olabilir. İkili ilişkilerinizde karşı tarafı değersiz hissettirilebilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Boğa burcu yorumu

Geçmişte yara aldığınız konular yeniden gün yüzüne çıkarılmak isteniyor olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül İkizler burcu yorumu

Sosyal aktivitelerinizde gruplar içerisinde gerginlikler karşısında sakin kalamıyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda önemsiz konular yüzünden tartışma içerisinde kalabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Aslan burcu yorumu

Uzaklara gitmekle ilgili korkularınız olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Başak burcu yorumu

Maddi alacaklarınızı almakta zorlanıyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Terazi burcu yorumu

Ortak olarak çalıştığınız kişilerle telafi edici görüşmeleriniz olacaktır.

22 Eylül Akrep burcu yorumu

Sağlık konularınızı gündeminize alıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Yay burcu yorumu

Partnerinize karşı bazı konularda sert çıkışlarınız olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Oğlak burcu yorumu

Aile yaşantınızda liderlik yapmak isterken otorite soğukluğunu abartabilirsiniz..

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Kova burcu yorumu

Çevrenize karşı sert bir iletişim dili takınabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Balık burcu yorumu

Maddi alanınızda zarara açıksınız. Borç ve alacak konularınızı iyi istişare ederek değerlendirmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!