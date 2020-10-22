Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Perşembe Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sürprizlere hazır olun.

Ay, oğlak burcunda ilerliyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız şeyi bugün sorgulayın ve tekrar harekete geçirin. Kendi özelliklerinizi ve kişiliğinizi fark edin. Gerçekçi hedefler belirleyip onun için çalışın. Şu sıralar hayatınızın içinde gelişen süreçler sizi yeni bir başlangıcın kıyısına götürüyor olabilir. Akışa güvenin.

22 Ekim Koç burcu yorumu

Amirlerinizle aranızı bozmak için sizlerin dile getirmediği sözleri sizin ağzınızdan taşıyor olabilirler.

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22 Ekim Boğa burcu yorumu

Sakinlik ve dengeli davranışlar haklı olduğunuz konuda haksız konuma geçmenizin önünü alabilir. Kendinize hâkim olmalısınız.

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22 Ekim İkizler burcu yorumu

Şansın sizlerle olduğu bugün duygularını sizlerle paylaşmak isteyen kişi ile yeni bir yola adım atabilirsiniz.

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22 Ekim Yengeç burcu yorumu

Sorunlar mutlaka yaşanacaktır. Evhamlarınızı bir kenara bırakarak çözüm odaklı davranışlar sergilemelisiniz.

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22 Ekim Aslan burcu yorumu

Özgürlük anlayışınızı abartmanız hatalara sevk edebilir. Birlikte hareket ettiğiniz kişilere karşı sorumluluğunuzu kaybetmemelisiniz.

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22 Ekim Başak burcu yorumu

Kendinizi arkadaşlarınıza uyumlu hale getirirseniz sizler de heyecanın tadını yaşayabilirsiniz.

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22 Ekim Terazi burcu yorumu

Sağlıklı bir düşünce olup olmadığı konusunda istişare ederseniz hata riskiniz en aza inmiş olacaktır.

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22 Ekim Akrep burcu yorumu

Edindiğiniz yeni bilgiler eskileri ile yer değişikliği yaptıkça sizlerin de dünya görüşü değişime uğrayacaktır.

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22 Ekim Yay burcu yorumu

Duygularınıza müdahale ederek olgunluk sergileyip bir başkasının iki dudağı arasında kendinizi sorgulamayı bırakmalısınız.

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22 Ekim Oğlak burcu yorumu

Finansal harcamalarınızda özgür olduğunuzu düşünmekte haklısınız. Geleceğinizi heba etmemek adına yalnız kararlar almamalısınız.

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22 Ekim Kova burcu yorumu

Kendinizi ihmal ettikçe ilerde çalışma hayatınız yani tüm yaşantınız olumsuz etkilenecektir. Midenize dikkat ederek sağlığınıza gereken önemi göstermelisiniz.

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22 Ekim Balık burcu yorumu

Korkularınız adım atmanıza mâni olsa da sevgi ihtiyacınız koşulsuz bağlanmanıza neden olabilir.

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