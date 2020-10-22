Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Perşembe Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 22 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 22 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Ekim Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 22 Ekim Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Sürprizlere hazır olun.
Ay, oğlak burcunda ilerliyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız şeyi bugün sorgulayın ve tekrar harekete geçirin. Kendi özelliklerinizi ve kişiliğinizi fark edin. Gerçekçi hedefler belirleyip onun için çalışın. Şu sıralar hayatınızın içinde gelişen süreçler sizi yeni bir başlangıcın kıyısına götürüyor olabilir. Akışa güvenin.
22 Ekim Koç burcu yorumu
Amirlerinizle aranızı bozmak için sizlerin dile getirmediği sözleri sizin ağzınızdan taşıyor olabilirler.
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22 Ekim Boğa burcu yorumu
Sakinlik ve dengeli davranışlar haklı olduğunuz konuda haksız konuma geçmenizin önünü alabilir. Kendinize hâkim olmalısınız.
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22 Ekim İkizler burcu yorumu
Şansın sizlerle olduğu bugün duygularını sizlerle paylaşmak isteyen kişi ile yeni bir yola adım atabilirsiniz.
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22 Ekim Yengeç burcu yorumu
Sorunlar mutlaka yaşanacaktır. Evhamlarınızı bir kenara bırakarak çözüm odaklı davranışlar sergilemelisiniz.
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22 Ekim Aslan burcu yorumu
Özgürlük anlayışınızı abartmanız hatalara sevk edebilir. Birlikte hareket ettiğiniz kişilere karşı sorumluluğunuzu kaybetmemelisiniz.
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22 Ekim Başak burcu yorumu
Kendinizi arkadaşlarınıza uyumlu hale getirirseniz sizler de heyecanın tadını yaşayabilirsiniz.
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22 Ekim Terazi burcu yorumu
Sağlıklı bir düşünce olup olmadığı konusunda istişare ederseniz hata riskiniz en aza inmiş olacaktır.
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22 Ekim Akrep burcu yorumu
Edindiğiniz yeni bilgiler eskileri ile yer değişikliği yaptıkça sizlerin de dünya görüşü değişime uğrayacaktır.
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22 Ekim Yay burcu yorumu
Duygularınıza müdahale ederek olgunluk sergileyip bir başkasının iki dudağı arasında kendinizi sorgulamayı bırakmalısınız.
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22 Ekim Oğlak burcu yorumu
Finansal harcamalarınızda özgür olduğunuzu düşünmekte haklısınız. Geleceğinizi heba etmemek adına yalnız kararlar almamalısınız.
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22 Ekim Kova burcu yorumu
Kendinizi ihmal ettikçe ilerde çalışma hayatınız yani tüm yaşantınız olumsuz etkilenecektir. Midenize dikkat ederek sağlığınıza gereken önemi göstermelisiniz.
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22 Ekim Balık burcu yorumu
Korkularınız adım atmanıza mâni olsa da sevgi ihtiyacınız koşulsuz bağlanmanıza neden olabilir.
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