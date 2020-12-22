Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Salı Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Geride kalan her şey sizi ileri götürmek için.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün yapmak istediğiniz işlerde aceleci olabilirsiniz. Yaşadığınız en ufak bir haksızlıkta dünya başına yıkılmasın. Kendinizi koruyun ve iç sesinize güvenin. Sizi yavaşlatan bir şeyler olduğunda buradan almanız gereken derse odaklanın. Yavaşlatmak ya da durmak yolun kalanını daha iyi görmeniz için size tanınan fırsatlar olabilir. Üzülmek yerine navigasyonu kontrol etmeyi deneyin. Yeniden gelişen süreçler sizleri kendinize daha iyi hissettirecektir.

22 Aralık Koç burcu yorumu

Başarılı bir duruş sergilemeniz sosyal çevrenizin de değişimini beraberinde getirebilir. Güveneceğinizden emin olmadığınız kişiler varsa konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

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22 Aralık Boğa burcu yorumu

Gönülsüz hareketleriniz dikkat çekebilir. Seveceğiniz işlerle ilgilenme imkanınız yoksa mevcut koşulları iyileştirecek bir değişime öncülük edebilirsiniz.

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22 Aralık İkizler burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde yalnız başınıza hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu durum her konuda sadece sizin fikrinizin geçerli olması halinde kabul görecektir.

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22 Aralık Yengeç burcu yorumu

Geçmişe çizgi çekip artık geleceği düşündüğünüzde, kaygılarınız ve endişeleriniz artık yerini umut dolu günlere bırakıyor olacaktır.

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22 Aralık Aslan burcu yorumu

Çok yoğun çalışmaktan şikayetçi olabilirsiniz. Önceliğiniz şikayet yerine planlama yapmak olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

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22 Aralık Başak burcu yorumu

Birkaç gün işlerden ve çalışma ortamınızdan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi dinlemek iyi gelecektir.

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22 Aralık Terazi burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınızla aranızda bazı gergin anlar yaşanabilir. Farklı bakış açılarıyla sorunları kısa sürede çözebilirsiniz.

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22 Aralık Akrep burcu yorumu

Finansal konularda bazen duygusal yaklaşımlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu yaklaşım tarzı kayıp ve kazanç dengesinde tutarsızlıklar oluşturabilir.

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22 Aralık Yay burcu yorumu

Sadece çalışmamak veya hareket etmemek için yaptığınız ani çıkışlar en başta sizlere zarar verecektir. Zihninizi takıntılarla değil durumunuzu iyileştirecek fikirlerle doldurmalısınız.

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22 Aralık Oğlak burcu yorumu

Disiplinli çalışmanız size her zaman başarıyı getiriyor. Çalışma alanınızdaki projeleriniz ödüllerle karşılık bulabilir.

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22 Aralık Kova burcu yorumu

Partneriniz birlikte vakit geçirmek adına planlar yaptığında emek verilen değerlere saygı göstermeli ve buna göre hareket etmelisiniz.

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22 Aralık Balık burcu yorumu

Maddi sorunlarınıza üstünkörü yaklaşıyor olabilirsiniz. Bazı detayları atlamak size hata yaptırabilir. Harcamalarınızla ilgili incelemeyi daha dikkatli yapmalısınız.

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