Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 22 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Ağustos Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 22 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Ay, Terazi burcunda ilerliyor.
Güneş, saat 20:00’de Başak burcuna geçiyor. Sevdiklerin arasında haklı haksız bir tartışma içinde kalabilirsin. Bunu iyi yönetmelisin. İlişkindeki değeri ölçmek için doğru bir gün değil. İkili ilişkilerden yana anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilir ve sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Bugün kendinizi işe vermeniz daha iyi olacaktır.
22 Ağustos Koç burcu yorumu
Rekabet konulu sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni projelere dair bazı teklifler alabilirsiniz.
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22 Ağustos Boğa burcu yorumu
Çalışma hayatınızla ilgili yeni yönler yakalamak isteyebilirsiniz. Bugünü iyi değerlendirmenizde fayda var.
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22 Ağustos İkizler burcu yorumu
Yürüttüğünüz işlerde yaşanan aksilikler için başka bir planınız mutlaka olsun. İş projelerinizle ilgili yarım kalan problemlerin üstesinden gelmeniz gerekebilir.
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22 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Kendini yanında iyi hissettiğiniz bir arkadaşınızla zaman geçirin. Maddi konularınızla ilgili alım-satım konuları sizi fazlasıyla meşgul edebilir.
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22 Ağustos Aslan burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye adım atabilir veya ilişkinizde bazı kararlarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Değişime açık olmanız gereken bir gündesiniz.
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22 Ağustos Başak burcu yorumu
Huzur arayışınızın arttığı özel bir gün. İlişkilerinizde uzun zamandır var olan sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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22 Ağustos Terazi burcu yorumu
Aşk hayatınızda belirsizlik yaratan durumların can sıkıcı bir hale gelmemesi için net olmanız gerekmektedir.
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22 Ağustos Akrep burcu yorumu
Geçmiş aşk ilişkilerinizle ilgili meydana gelen konular sizi tercih yapmak durumunda bırakabilir. Kararsız kalırsanız kalbinizin sesini dinlemeniz en sağlıklısı olacaktır.
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22 Ağustos Yay burcu yorumu
Hukuksal konularınız varsa bugün gerekli bilgiler elde edebilirsiniz. İlişkilerde istemsiz bir şekilde olaylar kontrolünüzden çıkabilir.
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22 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Hayatınızda bir devri kapatmak ve yeni bir alana geçiş yapmak isteğiniz artabilir. Özel hayatınızda hiç olmadığınız kadar net ve açık olacaksınız.
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22 Ağustos Kova burcu yorumu
İyi niyetinizin suiistimal edildiğini fark ederek ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Güven bugünün en önemli konusu olabilir.
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22 Ağustos Balık burcu yorumu
Bugün önünüze gelen fırsatlar size ummadığınız güzel kapılar açıyor olabilir. Dikkatli olmanızda ve kaçırmamanızda fayda var.
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