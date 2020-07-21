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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 21 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Temmuz Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 21 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 21 Temmuz 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."

Kararlı olmalısınız.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bugün öğrendiğiniz sırları tutun ve öğrendiğiniz hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayın. Bilmediğiniz konular hakkında da konuşmayın. Alacağınız davet teklifleri, iş ilişkilerinizi oluşturmanız adına oldukça destekleyici olabilir. Kendinizi diğer günlerden daha farklı ve özgür hissediyor olabilirsiniz. Kendi içsel gücünüzün farkına varın.

21 Temmuz Koç burcu yorumu

Ortaklıklarla ilgili beklentilerinize dikkat etmelisiniz. Yeni tekliflere karşı biraz daha temkinli olmalısınız. Sevgi ve saygıyı bugün ilişkilerinizde sorgulayabilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz insanlara mesafeli davranışlarınız yanlış anlaşılabilir. Daha açıklayıcı olmayı seçin.

Koç Burcu - Salı
Koç Burcu - Salı

21 Temmuz Boğa burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizle ilgili bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir. Sizlerde geçmişinizi özleyen bir yapıya bürünebilir ve iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Bugün biraz daha gelecek odaklı olmalısınız. Geçmiş geçmiştir diyerek hayatınıza yeni bir ivme kazandırmalısınız. İkili ilişkilerde fedakârlık temalarının ön plana çıkacağı özel bir gün.

Boğa Burcu - Salı
Boğa Burcu - Salı

21 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yakın çevre iletişimlerinizde yanılgılara yol açabilecek sorunlar meydana gelebilir. Dedikodular ve yanlış anlaşılmalar yüzünden stresli bir gün geçirmenize neden olabilir. Dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu - Salı
İkizler Burcu - Salı

21 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Eş ve partnerle aranızda baskı ve kıskançlıklara dair sorunlar söz konusu olabilir. Anneniz ya da kadın figürleri ile aranızda herhangi bir rekabet oluşturmamalısınız. Güç çekişmeleri içine girmek yerine biraz daha geri adım atmanız doğru olacaktır. Maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir.

Yengeç Burcu - Salı
Yengeç Burcu - Salı

21 Temmuz Aslan burcu yorumu

Eski ilişkileriniz ile ilgili beklediğiniz adımları alabilirsiniz. Cazibenizin ve karizmanızın artacağı bugünü güçlü bir şekilde değerlendirmelisiniz. Duygusal ve alıngan yönünüzü bugün çok fazla ortaya koymamalısınız. Hareketli ve coşkulu ruh haliniz sizleri yeni kararlar almaya itebilir.

Aslan Burcu - Salı
Aslan Burcu - Salı

21 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün vereceğiniz kararların yaşamınız içerisinde istikrarlı olmasına ayrıca önem vermelisiniz. Yanıltıcı teklifler veya sonu gelmeyen projelere karşı boşuna zaman kaybetmemelisiniz. Yeni bir fikir sizi heyecanlandırabilir. Maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz bir işe ve yatırıma başlamayın.

Başak Burcu - Salı
Başak Burcu - Salı

21 Temmuz Terazi burcu yorumu

Size kendinizi değersiz hissettiren insanlardan uzak durmalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmalı ve yeni hedefler belirlemelisiniz. Anlaşılmadığınızı düşünerek çok fazla tepkisel olabilirsiniz. 

Terazi Burcu - Salı
Terazi Burcu - Salı

21 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Temmuz Akrep burcu yorumu

İyi niyetinizin hiçbir zaman karşılığını almıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Olaylara bu açıdan yaklaşmayın. Dostluklarınızın değerini daha iyi anlıyor olacaksınız.

Akrep Burcu - Salı
Akrep Burcu - Salı

21 Temmuz Yay burcu yorumu

İlişkileriniz ile ilgili bazı rekabetler söz konusu olabilir. Sabırlı ve karşı tarafla empati yapan bir şekilde davranırsanız kazanan siz olursunuz. Mümkün oldukça hobilerinizi ya da sizi eğlendiren etkinlerin içinde olmanız gereken bir gün.

Yay Burcu - Salı
Yay Burcu - Salı

21 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün daha sosyal olmayı seçmeli, yeni dostluklara açık olmalısınız. Nereden nasıl bir fırsat gelebileceğini siz de bilmiyorsunuz. Biraz daha iletişiminizi güçlendirmelisiniz. Hayatınızda yeni bir dönemin başladığının aslında sizler de farkındasınız.

Oğlak Burcu - Salı
Oğlak Burcu - Salı

21 Temmuz Kova burcu yorumu

İş yaşamınız ve ofis ortamınızla ilgili ani sürpriz bir değişim şansı elde edebilirsiniz. Bu şanstan kaynaklı oluşumlar uzun vadeli sağlam bir noktaya ilerleyebilir. Bugün daha fazla sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek bağlantılar içinde olmalısınız.

Kova Burcu - Salı
Kova Burcu - Salı

21 Temmuz Balık burcu yorumu

Geçmişten getirdiğiniz muallakta olan maddi bir sorun yeniden kafanızı karıştırabilir. Geleceğe yönelik yapacağınız yatırıma dair daha temkinli olmalısınız. Bugün harcamalarınızda lüks olan şeylerden kaçmalısınız.

Balık Burcu - Salı
Balık Burcu - Salı
2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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