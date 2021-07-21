Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Söylemlerinizde baskıcı olmaktan kaçının!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün üstünde baskı yaratan ve sizi zorla yönlendiren, yapmak istemediğiniz enerjilere teslim olmak zorunda kalabilirsiniz.



Şartlarınızı zorlamayın ve söylemlerinizde baskıcı olmayın! Yoksa bunun bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün ayrıca kaza ve sakarlıklara da dikkat! Bazı projeler ve oluşumlar beklediğiniz kadar kolay olmayabilir.

21 Temmuz Koç burcu yorumu

Fikirlerinizi biraz susturmaya çalışmalı ondan sonra yol almalısınız.

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21 Temmuz Boğa burcu yorumu

Diyalog kurarken kendinizi net ifade etmeli ve haklı olduğunuzu karşı tarafa hissettirmelisiniz.

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21 Temmuz İkizler burcu yorumu

Anılar arasında zaman tüneli yapmanız sizi biraz duygusal kılabilir.

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21 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda geçmişteki hatalarınızdan dolayı kendinizi tekrar anlatmak zorunda kalabilirsiniz.

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21 Temmuz Aslan burcu yorumu

Keyifli bir mola yaşam enerjinizi tazelerken ruhunuzu arşa çıkarabilir.

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21 Temmuz Başak burcu yorumu

Çevrenize kendinizi doğru ifade etmediğiniz sürece sizi anlamayacaklar. Kendinizi doğru ifade etmek için çaba sarfedin.

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21 Temmuz Terazi burcu yorumu

Fanatik yaklaşımlar yerine dengede kalmaya çalışmalısınız.

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21 Temmuz Akrep burcu yorumu

Karşı tarafa sınırlarınızı net bir şekilde çizdiğiniz sürece kimse size zarar veremeyecektir.

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21 Temmuz Yay burcu yorumu

Her ne olursa olsun kendinizi ön planda tutmanız sizi her türlü kazançlı çıkaracaktır.

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21 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Yeni bir adım atmak için kendinizde cesaret bulamıyor ve bu durum içerisinde hareketleriniz kısıtlanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

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21 Temmuz Kova burcu yorumu

Kırıldığınız ve kırdığınız kişiler ile yanlış anlaşılmaları telafi edebilecek doğru gündesiniz.

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21 Temmuz Balık burcu yorumu

Çalışma koşullarınızı iyileştirmek, bulunduğunuz ortamı güzelleştirmek size iyi geldiği kadar çevrenizdekilere de iyi gelecektir.

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