Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Gerçekleri fark ediyorsunuz!

Ay, Terazi burcunda boşlukta ilerliyor, saat 12.19'da Akrep burcunda geçiyor. Bugün duygularının derinliklerinde gezinebilirsiniz. Şimdiye dek hasır altı ettiğiniz konuları açığa çıkarabilirsiniz. Bu seni yeni duygulara taşıyacak.Geleceğinizi netleştirmek ve ileriye doğru hedefleri belirlemek için bugün bunlarla ilgili adım atacaksınız. İş hayatınızda kendinizi daha sağlama aldığınız ve kötü insanların oyunlarını bozduğunuz bir zamandasınız. Artık hiçbir duruma karşı kendinizi güçsüz hissetmiyorsunuz. Kişi ne yaparsa kendine yapar.Bunun gayet farkındasınız. Yurtdışı,eğitim ya da hukuksal konularla ilgili beklentileriniz varsa bu hafta sonuçlar alabilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayata yenilecek kadar cesur olmalısın!” Osho

21 Şubat Koç burcu yorumu

İş hayatınızla ilgili değişiklik yapma isteği içinde olabilirsiniz.

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21 Şubat Boğa burcu yorumu

İlişkinizle ilgili bir karar alma evresinde olabilirsiniz.

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21 Şubat İkizler burcu yorumu

Ortaklı yapıları da güven sorunu üzerine bazı olaylar yaşayabilir ve şüphelendiğiniz projeleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyebilirsiniz.

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21 Şubat Yengeç burcu yorumu

Miras konuları ile ilgili gündemleriniz olabilir ve aradaki aile bağlarını düşünerek isteğiniz doğrultusunda hareket edemeyebilirsiniz.

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21 Şubat Aslan burcu yorumu

Finansal konularla ilgili gündemleriniz olabilir ve bu konuda oldukça hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.

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21 Şubat Başak burcu yorumu

Uzun çalışmalarınızın sonucunu alacağınız bir gündesiniz.

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21 Şubat Terazi burcu yorumu

Yoğun iş temposundan dolayı kendinize zaman ayıramıyor olabilir ve ruhunuzu bir kafese tıkılmış gibi hissedebilirsiniz.



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21 Şubat Akrep burcu yorumu

Bugün öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilir, hatalar ve haksızlıklar karşısında karşı tarafı affetmeyebilirsiniz.

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21 Şubat Yay burcu yorumu

Yeni bir ortaklık planı içinde olabilir ve bu noktada kararınızı kesinleştirebilirsiniz.

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21 Şubat Oğlak burcu yorumu

Aileniz ile yapacağınız görüşmelerde düşüncelerinize önem vermediklerini görebilir ve bu konuda restleşmeye girebilirsiniz.

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21 Şubat Kova burcu yorumu

Yeni bir projeye başlamak için olumlu bir gün, bunu iyi değerlendirin.

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21 Şubat Balık burcu yorumu

Bugün agresif yapınızı kontrol etmekte zorlanabilir ve hataya açık bir yapıda olabilirsiniz.

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