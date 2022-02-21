Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 21 Şubat 'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 21 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Şubat günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 21 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları..."
Gerçekleri fark ediyorsunuz!
Ay, Terazi burcunda boşlukta ilerliyor, saat 12.19'da Akrep burcunda geçiyor. Bugün duygularının derinliklerinde gezinebilirsiniz. Şimdiye dek hasır altı ettiğiniz konuları açığa çıkarabilirsiniz. Bu seni yeni duygulara taşıyacak.Geleceğinizi netleştirmek ve ileriye doğru hedefleri belirlemek için bugün bunlarla ilgili adım atacaksınız. İş hayatınızda kendinizi daha sağlama aldığınız ve kötü insanların oyunlarını bozduğunuz bir zamandasınız. Artık hiçbir duruma karşı kendinizi güçsüz hissetmiyorsunuz. Kişi ne yaparsa kendine yapar.Bunun gayet farkındasınız. Yurtdışı,eğitim ya da hukuksal konularla ilgili beklentileriniz varsa bu hafta sonuçlar alabilirsiniz.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayata yenilecek kadar cesur olmalısın!” Osho
21 Şubat Koç burcu yorumu
İş hayatınızla ilgili değişiklik yapma isteği içinde olabilirsiniz.
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21 Şubat Boğa burcu yorumu
İlişkinizle ilgili bir karar alma evresinde olabilirsiniz.
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21 Şubat İkizler burcu yorumu
Ortaklı yapıları da güven sorunu üzerine bazı olaylar yaşayabilir ve şüphelendiğiniz projeleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyebilirsiniz.
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21 Şubat Yengeç burcu yorumu
Miras konuları ile ilgili gündemleriniz olabilir ve aradaki aile bağlarını düşünerek isteğiniz doğrultusunda hareket edemeyebilirsiniz.
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21 Şubat Aslan burcu yorumu
Finansal konularla ilgili gündemleriniz olabilir ve bu konuda oldukça hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.
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21 Şubat Başak burcu yorumu
Uzun çalışmalarınızın sonucunu alacağınız bir gündesiniz.
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21 Şubat Terazi burcu yorumu
Yoğun iş temposundan dolayı kendinize zaman ayıramıyor olabilir ve ruhunuzu bir kafese tıkılmış gibi hissedebilirsiniz.
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21 Şubat Akrep burcu yorumu
Bugün öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilir, hatalar ve haksızlıklar karşısında karşı tarafı affetmeyebilirsiniz.
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21 Şubat Yay burcu yorumu
Yeni bir ortaklık planı içinde olabilir ve bu noktada kararınızı kesinleştirebilirsiniz.
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21 Şubat Oğlak burcu yorumu
Aileniz ile yapacağınız görüşmelerde düşüncelerinize önem vermediklerini görebilir ve bu konuda restleşmeye girebilirsiniz.
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21 Şubat Kova burcu yorumu
Yeni bir projeye başlamak için olumlu bir gün, bunu iyi değerlendirin.
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21 Şubat Balık burcu yorumu
Bugün agresif yapınızı kontrol etmekte zorlanabilir ve hataya açık bir yapıda olabilirsiniz.