Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Salı Günlük Burç Yorumları

Dil yarası açmayın!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve Merkür ile kavuşuyor. Aklınızda kırk tilki birbirinin kuyruğuna dokunmadan dolanıyor olabilir. Ancak siz her şeyi bir yana bırakıp, olumlu düşünün! Ağzınıza geleni söylemek ya da söyleyeceklerinizi kontrol edememek mümkün olabilir. Biraz sağduyulu ve sakin olun. Pişman olacak işler içine girmeyin.

21 Nisan Koç burcu yorumu

Bugün yaşamınızda gizlediğiniz bazı konular yüzünden yakın çevrenize açıklamak durumunda kalacağınız durumlar oluşabilir.

21 Nisan Boğa burcu yorumu

Kariyerinizi dönüştürmek adına yeni kararları alırken hırsınıza yenik düşmemeli tutkularınızın esiri olmamalısınız.

21 Nisan İkizler burcu yorumu

Geleceğe yönelik maddi oluşumlar adına fırsatlar da sizinle oluyor olacaktır. Bu anlamda bugünü dolu dolu geçirebilirsiniz.

21 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Nisan Yengeç burcu yorumu

Kariyerinizde ya da iş ortaklıklarınızda çözemediğiniz sorunları bugün çözmek isteyebilirsiniz.

21 Nisan Aslan burcu yorumu

Kariyer hayatınızda uzun vadeli ve bağlayıcı etkileri artık hayatınıza yerleştirmek isteyeceksiniz.

21 Nisan Başak burcu yorumu

Bugün özel ilişkilerde derin duygusal dönüşümler meydana gelebilir.

21 Nisan Terazi burcu yorumu

Yalnız kalarak iç sesinizi dinlediğinizde üzüntülerinizle baş başa kalsanız da sosyal çevreniz yardımıyla hareketli bir gün geçirmek ve yeni başlangıçlara adım atmak isteyebilirsiniz.

21 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Nisan Akrep burcu yorumu

Hak ettiğiniz konularda emeğinizin karşılığını istemekten çekinmeyin. Bugün başarı belki küçük adımlarla başlıyor olabilir ancak ileride giderek daha da büyüyeceklerdir.

21 Nisan Yay burcu yorumu

Bugün her zamankinden daha gergin kendinizi hissedebilirsiniz ama alacağınız haberler sizleri oldukça mutlu edecektir.

21 Nisan Oğlak burcu yorumu

Bugün uzun süredir düşündünüz maddi ve finansal konularla ilgili geçmişten gelen sorunlu oluşumlara yeni çareler arayabilirsiniz.

21 Nisan Kova burcu yorumu

Bugün finansal anlamda çözüm bulamadığınız bazı konular gündeme gelebilir ve ortaklık yürüttüğünüz kişilerden önemli taleplerde bulunabilirsiniz.

21 Nisan Balık burcu yorumu

Ani bir kararla geçmiş bir ilişkinizle yeniden kontak kurmak isteyebilirsiniz. Ama unutmayın geleceği olmayan hiçbir ilişki içinde geçici bir hevesle olmamanız sizin için doğru olacaktır.