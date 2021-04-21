Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Aşkın gururu olmaz.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Kendinize hedefler koymanız gereken bir gündesiniz. Sevdiğiniz insanları düşünün… Onları duygusal beklentilerinize göre mi yoksa maddi beklentilerinize göre mi seviyorsunuz? Eğer ikincisi ağır basıyorsa kalbinizi devreye sokun! Duygusal noktada ilişkinizde gereğinden fazla gurur yapıyor olabilirsiniz. Sevgi ve aşk gibi konularda aşırı gurur sizlere kaybettirir. Bu hisleri her zaman hissetmiyorsunuz. Bugün sevginizi göstermekten ya da duygularınızı dile getirmekten çekinmeyin.

21 Nisan Koç burcu yorumu

Aniden gelişen maddi sorunlarınıza çözüm üretmek için harekete geçiyorsunuz. Beklenmedik hamleler yapmak zorunda kalmanız planlarınızı aksatabilir.

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21 Nisan Boğa burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz anlamsız baskı baş ağrısına yol açabilir.

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21 Nisan İkizler burcu yorumu

Saklamış olduğunuz duygularınızı açıklamak istiyorsunuz. Sevginizi açıkça yaşamak isteğiniz karşılık bulabilir.

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21 Nisan Yengeç burcu yorumu

Sürprizler ve ani değişimlerle dolu bir gün olabilir. Adım attığınız her konuda önünüze engel çıktıkça bir hata olduğunu düşünerek geriye dönüyorsunuz.

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21 Nisan Aslan burcu yorumu

Ailenizle aranızda bir iletişim problemi yaşanabilir. Düşüncelerinizi neden ve sonuçlarıyla birlikte ayrıntılı ve net olarak ifade ettiğinizde sizi destekleyeceklerdir.

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21 Nisan Başak burcu yorumu

İçinizde belirsiz bir öfke taşıyorsunuz. Hedeflerinizden uzak kalmanız motivasyonunuzu düşürüyor.

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21 Nisan Terazi burcu yorumu

Değerlerinizi yargılamak isteyenlere gereken cevabı veriyorsunuz. Bir başkasının belirlediği değerle hareket etmek size göre bir davranış değil.

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21 Nisan Akrep burcu yorumu

Ortaklı işlerinizle ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Yeni sözleşme imzalanırken ayrıntıları dikkat etmeyi unutmayın.

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21 Nisan Yay burcu yorumu

Hayallerinizle gerçekler arasında kaldığınızı düşünüyorsunuz. Somut gerçeklere dönüştürmekte zorlandığınız her düşünce hayal kırıklığı olarak kalabilir.

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21 Nisan Oğlak burcu yorumu

Mirasla ilgili konularınız yeniden açılıyor olabilir. Sorunların eksilmeden katlanarak artması elinizi kolunuzu bağlayacaktır.

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21 Nisan Kova burcu yorumu

Birlikte iş yaptığınız insanlar olsa bile siz hislerinizin sesini dinleyerek daha fazla sorumluluk alıyorsunuz.

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21 Nisan Balık burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki gerginlikler performansınızı düşürüyor olabilir. Hassas yapınızın çabuk etkilenmesi işlerinizi zamanında yetiştirememenize yol açabilir.

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