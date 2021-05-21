Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Gücünüzü bakış açınızla destekleyin.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Maddi konularda bir değişim yaşayabilirsiniz. Eğer işinizde güçlenmek istiyorsanız otoriter figürlere fikirlerinizi açıklayın, böylece onların desteğini alabilirsiniz. Fikirler uygulandığı müddetçe gerçek sonuçlar verebilir. Bunun için destek istemek, alan tanınmasını sağlamak bir zayıflık göstergesi değildir. Kısa bir an bile olsa bununla ilgili tereddütleriniz ya da olumsuz düşünceleriniz oluşursa bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Aklınızdan geçenleri hayata geçirmek noktasında bir plan yapabilir ya da böyle bir plana liderlik edebilirsiniz. Hayatın her zaman iki yönü vardır ve bu ikisini birbirinden ayırmadan yaşamak gerekir. Değişim fırsatını iyi değerlendirin.

21 Mayıs Koç burcu yorumu

Fikirleriniz ve becerilerinizle oluşturduğunuz bu yeni alanı büyütürken bir yandan da iş bölümü ve ortaklı işler konusunda kendinizi geliştiriyorsunuz.

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21 Mayıs Boğa burcu yorumu

İçinizde bulunduğunuz koşullar bazı yer değişikliklerini de beraberinde getirebilir. Zaman ve neler yapacağınız konusunda bir planlama yaparken bir yandan da taşınma hazırlığı içinde olabilirsiniz.

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21 Mayıs İkizler burcu yorumu

Akrabalarınızla aranızda yoğun bir iletişime trafiği olabilir. Kopuklukları onarmak ve ilişkileri güçlendirmek adına sorumluluğu üzerinize alıyor ve herkesi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz.

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21 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Enerjinizin çekildiğini hissedebilirsiniz. Yorgunluk hissi bugünü kendinize ayırmak için sizi teşvik edebilir.

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21 Mayıs Aslan burcu yorumu

Kişisel ihtiyaçlarınıza zaman ayırıyorsunuz. Kendinizle vakit geçirmek ve iç sesinizi dinlemek hayatınızın şu anki durumunu net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır.

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21 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendi halinizde kalmak istediğiniz bir gün olabilir. Sizi rahatsız eden kişi ve durumları düşünmek buna bir son vermek için çözüm bulmanızı kolaylaştıracaktır.

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21 Mayıs Terazi burcu yorumu

Fiziksel olarak ayrı kalmanın engel olmayacağını düşünerek arkadaşlarınızla online görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

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21 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yoğun bir geçiriyor olmak sizi duygusal anlamda da sıkışıklığa itebilir. Sorumluluklarınızı aksatmayacak şekilde kendinize zaman ayırmaya çalışmalısınız.

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21 Mayıs Yay burcu yorumu

Kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bunun geçici olduğunu ve yorgunluğa bağlı geliştiğini düşünerek günün geri kalanını kurtarmanız mümkün.

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21 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Finansal dalgalanmalar bir güven sorunu yaşatabilir. Olaylara sadece iş ve maddi kazanç gözüyle bakmak kişisel anlamda kayıplar oluşturacaktır.

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21 Mayıs Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde sorumluluk almanız gerekebilir. Desteğinize ihtiyaç duyulduğunda kendinizden ödün vermeden de yardımcı olabilirsiniz.

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21 Mayıs Balık burcu yorumu

Çalışma ortamınızda attığınız ve profesyonelce düşünülmemiş adımlar sizi kurban psikolojisine itiyor.

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