Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 21 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 21 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 21 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 21 Mart günü neler bekliyor? İşte 21 Mart günlük burç yorumlarınız...

21 Mart Koç burcu yorumu

Bugün evde güzel bir egzersiz fikri içinde olmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal çevrenizin sizi dışarı çağırması ya da havanın sizi cezbetmesine kapılmayın.

21 Mart Boğa burcu yorumu

Bugün nerede hatalı olduğunuzu ve problemlerinizin nereden kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Genel anlamda gergin olduğumuz bugünlerde birde kafanızı bu tip problemlerle doldurmayın.

21 Mart İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz.

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21 Mart Yengeç burcu yorumu

Hafta içi iş hayatınız sizde birtakım bunalımlar yaratmış olabilir. Bugün evinizde kalmak ve güzel bir film izlemek size iyi gelebilir.

21 Mart Aslan burcu yorumu

Unutkanlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Şu an parasal olarak bir şeyleri bir yerlere yetiştiremediğinizi düşünebilirsiniz.

21 Mart Başak burcu yorumu

İlişkilerde yeni bir yön yakalamak isteyebilirsiniz. Ama bugün pek zamanı olmadığını söyleyebiliriz.

21 Mart Terazi burcu yorumu

Finansal koşullarınız ile ilgili geçmişte yaşadığınız sorunların sebeplerini bugün daha net fark edebilirsiniz.

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21 Mart Akrep burcu yorumu

Aileniz ile aranızda biraz sert konuşmalar olabilir. Aile ile uzun süre evde kalmak sizi biraz bunaltmış da olsa da bu aslında bazı problemleri çözmek için bir fırsatta olabilir.

21 Mart Yay burcu yorumu

Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız sizin için iyi olacaktır. Geçmiş ilişkilerin vaatlerine itibar etmeyiniz.

21 Mart Oğlak burcu yorumu

Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman.

21 Mart Kova burcu yorumu

Herkesin yaşamdan bu denli izole olduğu bugünlerde sizler meydan okumaya kalkmayın sakın.

21 Mart Balık burcu yorumu

Ailenizle üzerinize düşen sorumluluklarınız yüzünden bazı tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.