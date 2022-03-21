Günlük Burç Yorumları: 21 Mart 2022 Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Söylenecek çok söz var ama söyleyecek hal yok!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Jüpiter ve Merkür, Balık burcunda kavuşuyor. İnsan bazen ne yaparsa yapsın kendisinden kaçamaz. Ne denli uzağa gidersen git yine de terk edemeyeceğin duygu ve düşünceler var. Seni dinginleştirecek şeylerle uğraş. Bugün yapacağınız konuşmalar oldukça kadersel etkiler barındırıyor.Kadersel dediğimizde bu cümle sizi endişelendiriyor olabilir.Aksine bu seçimsel anlamı taşıyor.Bugün yaptığın seçimler hayatınızın en önemli kararları olabilir.

Motivasyon sözü: “Her zaman odadaki en yetenekli kişi olamazsınız. Ama en rekabetçisi siz olabilirsiniz.” Pat Summitt

21 Mart Koç burcu yorumu

Görünürlüğünüz artıyor. Yeni projeleriniz ile hızlı hareket geçmek için sabırsızlanıyorsunuz.

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21 Mart Boğa burcu yorumu

Geri planda kalmaktan çok yoruldunuz.

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21 Mart İkizler burcu yorumu

Arkadaş çevrenize yeni eklenen kişiler olacaktır.

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21 Mart Yengeç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda yeni bir dönem başlıyor.

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21 Mart Aslan burcu yorumu

Hayatınıza yeni bir yön vermek için büyük bir değişime hazırlanıyorsunuz.

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21 Mart Başak burcu yorumu

Korkularınızın üzerine gidiyorsunuz.

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21 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz.



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21 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yeni bir alanda görevlendiriliyorsunuz.

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21 Mart Yay burcu yorumu

Günü tamamen eğlenceye ayırmak istiyorsunuz.

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21 Mart Oğlak burcu yorumu

Aile hayatınızda ki sorunlardan kaçmak için yön arayışınız olacaktır.

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21 Mart Kova burcu yorumu

Doğru iletişim kurmaktan yorulduğunuzu hissediyorsunuz.

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21 Mart Balık burcu yorumu

Finansal alanınızda hareketli zamanlar yaşayacaksınız.

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