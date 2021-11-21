Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 21 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 21 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Kasım Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 21 Kasım Pazar günlük burç yorumlarınız..."
Düşünmek yerine o işi yapın.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün az konuşup çok iş yapma zamanı. İşlerinize profesyonelce yaklaşın! Bazen işle ilgili konularda duygusal davranmamanız gerekir. Kendi gücünüzü fark etme ve çevrenize o gücünüzü gösterme zamanı! Düşünmek için harcadığınız enerjinizi biraz harekete geçirmek için harcarsanız bütün sorunları hızlıca çözüme kavuşturabilirsiniz.
21 Kasım Koç burcu yorumu
Çevrenizde iletişimi ile sizi manipüle etmek isteyenler olacaktır.
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21 Kasım Boğa burcu yorumu
Finansal varlığınızı kullanarak sizlerden çıkar elde etmek isteyenlerin varlığından habersizsiniz.
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21 Kasım İkizler burcu yorumu
Aşk hayatınızda yalanlara yer olmadığını söylediğiniz halde size karşı gerçekleşen yalanları dinlemek zorunda kalabilirsiniz.
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21 Kasım Yengeç burcu yorumu
Arkanızdan çevrilen işleri tesadüfen öğreniyorsunuz.
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21 Kasım Aslan burcu yorumu
Arkadaş çevreniz tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz.
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21 Kasım Başak burcu yorumu
Duygularınızla harekete geçmeniz konusunda sizi yanlış yönlendiren kişiler olabilir.
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21 Kasım Terazi burcu yorumu
Yabancı kişiler yeni tanışmanıza rağmen hakkınızda yanlış konuşmalar yapabilir.
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21 Kasım Akrep burcu yorumu
Miras konularınız da sizleri ön plana atarak arka planda farklı düşünceler içerisinde olacak yakın akrabalara dikkat etmelisiniz.
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21 Kasım Yay burcu yorumu
Gündem yeniden aşk hayatınız. Sözleriniz çarptırılarak başkalarına yanlış anlatılıyor.
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21 Kasım Oğlak burcu yorumu
Düzeninizi bozmak için sizleri etkisi altına almaya çalışanlar olabilir.
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21 Kasım Kova burcu yorumu
Kendinizi ifade ettiğiniz halde kabullenmeyerek üzerinize gelmek isteyecekler.
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21 Kasım Balık burcu yorumu
Aile üyeleriniz tarafında iletişimden uzak tutulmaya çalışılabilirsiniz.