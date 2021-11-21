Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Düşünmek yerine o işi yapın.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün az konuşup çok iş yapma zamanı. İşlerinize profesyonelce yaklaşın! Bazen işle ilgili konularda duygusal davranmamanız gerekir. Kendi gücünüzü fark etme ve çevrenize o gücünüzü gösterme zamanı! Düşünmek için harcadığınız enerjinizi biraz harekete geçirmek için harcarsanız bütün sorunları hızlıca çözüme kavuşturabilirsiniz.

21 Kasım Koç burcu yorumu

Çevrenizde iletişimi ile sizi manipüle etmek isteyenler olacaktır.

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21 Kasım Boğa burcu yorumu

Finansal varlığınızı kullanarak sizlerden çıkar elde etmek isteyenlerin varlığından habersizsiniz.

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21 Kasım İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızda yalanlara yer olmadığını söylediğiniz halde size karşı gerçekleşen yalanları dinlemek zorunda kalabilirsiniz.

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21 Kasım Yengeç burcu yorumu

Arkanızdan çevrilen işleri tesadüfen öğreniyorsunuz.

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21 Kasım Aslan burcu yorumu

Arkadaş çevreniz tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz.

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21 Kasım Başak burcu yorumu

Duygularınızla harekete geçmeniz konusunda sizi yanlış yönlendiren kişiler olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

21 Kasım Terazi burcu yorumu

Yabancı kişiler yeni tanışmanıza rağmen hakkınızda yanlış konuşmalar yapabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

21 Kasım Akrep burcu yorumu

Miras konularınız da sizleri ön plana atarak arka planda farklı düşünceler içerisinde olacak yakın akrabalara dikkat etmelisiniz.

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21 Kasım Yay burcu yorumu

Gündem yeniden aşk hayatınız. Sözleriniz çarptırılarak başkalarına yanlış anlatılıyor.

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21 Kasım Oğlak burcu yorumu

Düzeninizi bozmak için sizleri etkisi altına almaya çalışanlar olabilir.

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21 Kasım Kova burcu yorumu

Kendinizi ifade ettiğiniz halde kabullenmeyerek üzerinize gelmek isteyecekler.

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21 Kasım Balık burcu yorumu

Aile üyeleriniz tarafında iletişimden uzak tutulmaya çalışılabilirsiniz.

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