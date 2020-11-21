Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Cumartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Venüs akrep burcuna geçiyor. Tutkularınız artıyor.

Ay bugün Kova burcunda ilerliyor, Venüs gezegeni ise Akrep burcuna geçiyor. Mümkünse bugün gürültüsüz bir ortamda çalışın. Sakinliğe ve cümlelerinizdeki 'ama'yı çıkarmaya ihtiyacınız olacak.

21 Kasım Koç burcu yorumu

Hislerinizi paylaşarak çevrenizin sizi anlamasına ve bu durumu en aza indirmesine yardımcı olabilirsiniz.

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21 Kasım Boğa burcu yorumu

Özgür ve özgün duruşunuz sosyal çevrenizdeki mesafelerin dengelerini değiştirebilir.

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21 Kasım İkizler burcu yorumu

Bugün aidiyet ve özgürlüğünüzün sorgulanması sorunları üzerine düşünebilirsiniz.

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21 Kasım Yengeç burcu yorumu

Geçmişten gelen ve bugün taşımakta olduğunuz yükleriniz sizi yorgun düşürebilir.

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21 Kasım Aslan burcu yorumu

Doğru ve akılcı bir üslup tercih etmeniz hem isteklerinizi elde etmekte hem de aile bağlarınızı güçlü tutmakta size yardımcı olacaktır.

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21 Kasım Başak burcu yorumu

Sizi geliştiren yeteneklerinizin üzerine giderek bugün yeni bir başlangıç yapabilir ya da yeni bir hobi edinebilirsiniz.

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21 Kasım Terazi burcu yorumu

Derinlerde yaşayacağınız bir gündesiniz. Olanın ve olmayanın içindeki iyiliği görmeye çalışın.

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21 Kasım Akrep burcu yorumu

Değişim fikrinin kişiliğinizdeki gizem ve derinlikle buluşarak ilham oluşturacağı bir gündesiniz.

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21 Kasım Yay burcu yorumu

Aklınızdan geçen radikal fikirler başka bir şehir ya da başka bir hayatın kapılarını aralıyor olabilir.

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21 Kasım Oğlak burcu yorumu

Bugün iki durum arasındaki dengeyi sağlayarak sorun gibi görünen bu konuyu kendi lehinize çevirmek için adım atın.

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21 Kasım Kova burcu yorumu

Özgün ve iyiliksever kişiliğinizle, umudunuzu kaybetmeye başladığınız anda yüzünüzü güldürecek gelişmeleri hayatınıza çekebilirsiniz.

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21 Kasım Balık burcu yorumu

Bugün, mütevazi kişiliğinize kibirli bir etiket yapıştıran bazı davranışlar sergiliyor olmak üzerinde düşünmeniz gerekebilir.

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