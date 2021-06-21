Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendine kızgın mısın?

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Kendinize sorun. Kızgın mıyım, üzgün müyüm, mutsuz muyum? O, olsa ne olur olmasa ne olur? Peki ne yapmam gerekiyor? Bunu yaparsam kendimi nasıl hissedeceğim? Bunları kendinize sorun. Kendinizi kötü hissedeceğiniz şeyler yapmayın. Duygularınızın farkında olursanız kazanırsınız. Özgür olun, kararlarınızdan sorumlu olun. Duygularınızı kabul etmek veya fark etmek, insanın kazandığını gösterir. Kazanan siz olun!

21 Haziran Koç burcu yorumu

Bu süreçte çalışma hayatında önünüzü göremiyor olmanız sizi yanlış kararlar içerisine sürükleyebilir.

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21 Haziran Boğa burcu yorumu

Yeni fikirler sizi heyecanlandırabilir, zamanınızı daha renkli ve enerjik kılabilir.

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21 Haziran İkizler burcu yorumu

Maddi konularda yapılanmaya gidebilirsiniz. Gelir gider dengenizi gözden geçirebilir ve yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz.

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21 Haziran Yengeç burcu yorumu

Motivasyonunuzun artış göstermesi günün her alanında sizleri destekleyici etkilerle hareketli olmanıza neden olacaktır.

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21 Haziran Aslan burcu yorumu

Mantığınızla hareket etmek isterken işin gerçekliğini kaçırabilirsiniz. Fikirlerinizi duygu ve mantık çerçevesinde hareket etmenize izin verecek şekilde somut adımlarla çözmek isteyeceksiniz.

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21 Haziran Başak burcu yorumu

Kariyer ortamınızda başarılarınız ile gündeme gelebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir süreçtesiniz.

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21 Haziran Terazi burcu yorumu

Kariyer alanınızda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz değişim gerçekleşebilir ve hayatınıza yeniden yön verebilirsiniz.

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21 Haziran Akrep burcu yorumu

Farklı bir alanda merak ettikleriniz üzerine eğitimler alabilir ve bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz.

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21 Haziran Yay burcu yorumu

Gireceğiniz ortamlarda aranıza mesafe koyduğunuz akrabalarınız ile karşılaşabilirsiniz.

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21 Haziran Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatıyorsunuz. Aldığınız karar ile yalnızlığınıza son verecek ve hayatın keyfini süreceksiniz.

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21 Haziran Kova burcu yorumu

Çalışma hayatında yoğun olduğunuz bir süreçtesiniz. Sahiplenici yönünüz tüm sorumlulukları üzerinize almanızı neden oluyor.

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21 Haziran Balık burcu yorumu

Bugün spekülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Alınganlığınızın yüksek olması sizi kurban rolüne bürüyebilir.

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