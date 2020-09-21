Günlük Burç Yorumları: 21 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları

21 Eylül Koç burcu yorumu

Finansal konulardaki olaylar sizin düşündüğünüz gibi gerçekleşmeyebilir. Hayalleri bir kenara bırakıp bir uzmana danışmalısınız. Haftanın ilk günü itibariyle yeni bir ilişkinin başlangıcını yapabilirsiniz. Duygularınızı özgürce ifade etmelisiniz.

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21 Eylül Boğa burcu yorumu

Partnerinize duygusal sürprizler yapmak için harika bir gün olabilir. Tutkunuza kendinizi bırakmanız yeterli olacaktır. Geçmiş maddi problemlerinizi geride bırakabileceğiniz saatler içerisinde olabilirsiniz.

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21 Eylül İkizler burcu yorumu

Alınganlık yapmadan eski neşenizi tekrar kazandığınız bir gün olabilir. Sağlık kontrolleriniz var ise ihmal etmemelisiniz. Ev işlerinizi kendinizi yormadan yapmaya çalışmalısınız. Ağır kaldırmak belinizi incitmenize sebep olabilir.

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21 Eylül Yengeç burcu yorumu

Partnerinizle aranızda soğukluk olabilir. Alınganlık yaptığınız konuları anlatmalısınız. Ortaklarınız ile yeni projeler hakkında fikir birliği kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Fizibilite verilerini takip etmek de yarar vardır. Hisleriniz sizlere doğru kararı almanızı sağlayacaktır.

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21 Eylül Aslan burcu yorumu

Aşırı derin konulara girmeden yüzeysel yaklaşmanız konulara daha kolay adapte olmanıza yardımcı olacaktır. Hayallerle hareket etmek sizleri yanıltabilir. Gerçekleri görmezden gelmemelisiniz.

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21 Eylül Başak burcu yorumu

Yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz harika bir gün. Arkadaşlarınızın sorunlarını çözüme kavuşturmada bir numara olabilirsiniz. Sevdiğiniz kadar seviliyorsunuz da.

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21 Eylül Terazi burcu yorumu

Gözden kaçmaya müsait küçük detaylar olabilir. Hayallerinizi bir kenara bırakıp yeniden kendinize yol çizmeniz gereken bir gün olabilir.

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21 Eylül Akrep burcu yorumu

Hayat inişiyle çıkışıyla devam eden bir olgu. Sonuca ulaşamadığınız planlarınızı yeni bir yol açarak revize etmek sizlerin elinde. Endişeye kapılmadan kendinize çıkar yol aramalısınız.

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21 Eylül Yay burcu yorumu

İlişkinizi sonladırma düşüncesi içinde olabilirsiniz. Partnerinizle sorunun ne olduğu üzerine konuşmalı konuyu hemen kesip atmamalısınız. Bu durum sizin değerinizi gösterir. Kendi değerinizi kaybetmemelisiniz.

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21 Eylül Oğlak burcu yorumu

Bu aralar çok fazla derin araştırmalar içerisinde olabilirsiniz. Olayları gereksiz ayrıntılara boğmamalısınız. Hem zamanınızdan hem de zihninizden çaldığınızı unutmayın.

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21 Eylül Kova burcu yorumu

Aileniz tarafından geleceğiniz hakkında oldukça baskı görüyor olabilir ve bu konuda özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünebilirsiniz. Unutmayın, gelecek sizin planlarınıza göre şekillenecektir.

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21 Eylül Balık burcu yorumu

Yeni bir başlangıç için mutlaka bir bitiş gerekmektedir. Ailenizle olan sorunlarınız artabilir. Olayları büyütmek yerine sakin olmalı ve akışa kendinizi bırakmalısınız.

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