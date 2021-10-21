Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 21 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 21 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Ekim Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 21 Ekim Perşembe günlük burç yorumlarınız..."
Sürprizlere açık olun!
Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Yaşama karşı durmak yerine yaşanılan her şeyin aslında bir sebebi olduğunu düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer sahip olduklarımızın değerini bilir, şükredersek hayatımız daha anlamlı bir hâle gelir. Bu düşüncenin ne kadar farkındaysanız huzur da yaşantınıza o kadar etki edecektir. Parasal konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bu noktada daha temkinli olmaya ve harcamalarda aşırıya kaçmamaya dikkat edin.
21 Ekim Koç burcu yorumu
Maddi sorunlarınızın üzerine gitmek isteyebileceğiniz bir gün.
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21 Ekim Boğa burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde araya üçüncü kişilerin girmek istemesi ile gergin anlar yaşayabilirsiniz.
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21 Ekim İkizler burcu yorumu
Duygularınız ve bilinçaltınız arasında bir kaos yaşayabilirsiniz.
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21 Ekim Yengeç burcu yorumu
Sosyal çevreniz onlara gereken zamanı ayırmadığınızı söyleyerek sizi kışkırtabilirler ve bu konuda şikayetlerini dile getirebilirler.
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21 Ekim Aslan burcu yorumu
İş hayatınızda otoriter ve kadın figürler üzerinizde baskı kurmaya çalışabilir ve sizi yöneterek istediklerini elde etmeye çalışabilirler.
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21 Ekim Başak burcu yorumu
Ani bir kararla yeni bir maceraya atılabilir ve tutkularınızın peşinden gidebilirsiniz.
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21 Ekim Terazi burcu yorumu
Maddiyatla ilgili alacak verecek konularını çözebilmek için araya insanlar koyabilir ve olayları tatlıya bağlamaya çalışabilirsiniz.
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21 Ekim Akrep burcu yorumu
İş ortaklarınız ile yeni projeler için bir araya gelebilirsiniz.
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21 Ekim Yay burcu yorumu
Bugün duygusal olabilir ve bu duygusallığınız iş hayatınıza yansıyabilir.
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21 Ekim Oğlak burcu yorumu
Aşk hayatınızda ani değişiklikler olabilir.
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21 Ekim Kova burcu yorumu
Bugün hak arayışınız sizi hareketli kılabilir.
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21 Ekim Balık burcu yorumu
Kardeşinizle yaşadığınız problemleri konuşmak için adım atabilir ve onlarla duygusal diyaloglar kurabilirsiniz.