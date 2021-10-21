Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sürprizlere açık olun!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Yaşama karşı durmak yerine yaşanılan her şeyin aslında bir sebebi olduğunu düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer sahip olduklarımızın değerini bilir, şükredersek hayatımız daha anlamlı bir hâle gelir. Bu düşüncenin ne kadar farkındaysanız huzur da yaşantınıza o kadar etki edecektir. Parasal konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bu noktada daha temkinli olmaya ve harcamalarda aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

21 Ekim Koç burcu yorumu

Maddi sorunlarınızın üzerine gitmek isteyebileceğiniz bir gün.

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21 Ekim Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde araya üçüncü kişilerin girmek istemesi ile gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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21 Ekim İkizler burcu yorumu

Duygularınız ve bilinçaltınız arasında bir kaos yaşayabilirsiniz.

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21 Ekim Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevreniz onlara gereken zamanı ayırmadığınızı söyleyerek sizi kışkırtabilirler ve bu konuda şikayetlerini dile getirebilirler.

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21 Ekim Aslan burcu yorumu

İş hayatınızda otoriter ve kadın figürler üzerinizde baskı kurmaya çalışabilir ve sizi yöneterek istediklerini elde etmeye çalışabilirler.

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21 Ekim Başak burcu yorumu

Ani bir kararla yeni bir maceraya atılabilir ve tutkularınızın peşinden gidebilirsiniz.

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21 Ekim Terazi burcu yorumu

Maddiyatla ilgili alacak verecek konularını çözebilmek için araya insanlar koyabilir ve olayları tatlıya bağlamaya çalışabilirsiniz.



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21 Ekim Akrep burcu yorumu

İş ortaklarınız ile yeni projeler için bir araya gelebilirsiniz.

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21 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün duygusal olabilir ve bu duygusallığınız iş hayatınıza yansıyabilir.

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21 Ekim Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızda ani değişiklikler olabilir.

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21 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün hak arayışınız sizi hareketli kılabilir.

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21 Ekim Balık burcu yorumu

Kardeşinizle yaşadığınız problemleri konuşmak için adım atabilir ve onlarla duygusal diyaloglar kurabilirsiniz.

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