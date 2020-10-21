Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 21 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 21 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Ekim Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 21 Ekim Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
Kendinizi kısıtlanmış hissetmeyin.
Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün her şeyin geçici olduğunu fark etmen gereken bir gündesin. Gittiğin yolu sev. Bu yolculuk bir tane unutma. Kendini yetersiz ve kısıtlanmış hissetmen senin sucun değil. Çevrende emek verdiğin işlerin sonuçlarını şu sıralar alamadığın için böyle hissediyor olabilirsin. Ruh sağlığı en önemli olan. Seni aşağıya çeken şeyleri bırak ve pozitif olmayı dene.
21 Ekim Koç burcu yorumu
Yabancı dil öğrenme isteğinizi yeni bir dille pekiştirmek sizlere oldukça pozitif enerji yükleyecektir.
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21 Ekim Boğa burcu yorumu
Kendinizde eleştiri alan özelliklerinizi yenilediğiniz andan itibaren farklı bir bakış açısı kazandığınız söylenebilir.
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21 Ekim İkizler burcu yorumu
Miras konularınız ya da hukuksal durumlarınızda sizlerin fikrinin alınmamasına karşılık oldukça sert bir tavır takınabilirsiniz.
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21 Ekim Yengeç burcu yorumu
Özgür iradeniz ile alacağınız kararlar yalnız sizi ilgilendirse de hata yapma riskine karşı dikkati elden bırakmamalısınız.
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21 Ekim Aslan burcu yorumu
Çalışma temposu yoğun olsa da mutlaka sağlığınız için kendinize zaman ayırmalısınız. Partnerinize soğuk yaklaşımınız eleştiri alabilir bugün.
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21 Ekim Başak burcu yorumu
Doğanızı anlatırsanız daha samimi iletişim kurabilirsiniz. Gönül kırgınlıklarınızı geride bırakarak yeniden umudu tatmalısınız.
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21 Ekim Terazi burcu yorumu
Bugün hem ev hayatınız hem iş hayatınız üzerinizde bir baskı hissi veriyor olabilir.
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21 Ekim Akrep burcu yorumu
Yeni bir sektör veya daha küçük çaplı stresten uzak bir alan sizlere daha uygun olacaktır.
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21 Ekim Yay burcu yorumu
Arkadaşlarınızın uyarısını dikkate almalısınız. Takıntı yaptığınız konularda dönüşüme gitmek sizlere olumlu yansıyacaktır.
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21 Ekim Oğlak burcu yorumu
Yalnız başınıza hareket etmek yerine ekip arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek geçmiş hataların yenilenmesine engel olabilir.
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21 Ekim Kova burcu yorumu
Son noktaya kadar beklemek belki sizleri yorabilir yalnız partnerinizin de duygularını önemsemelisiniz. Bir kalbi incitmek en son isteyeceğiniz bir davranış olmuştur.
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21 Ekim Balık burcu yorumu
Geçmişte yaşadığınız arkadaş sorunlarını artık geride bakmaya başlayabilirsiniz. Takılı kalmak sizleri oldukça yıpratacaktır.
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