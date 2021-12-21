Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Farklı düşünün.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Hayatınızın ağır aksak ilerleyen bölümlerinde önemli bir değişime gitmeye hazır mısınız? Planlarınızı devreye sokmak isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Yakın dostlarınızdan fikir almaktan çekinmeyin. Böylece düşünemediğiniz konuların farklı taraflarını da görebilir ve dostlarınızla konular üzerine istişare ederek farklı fikirler geliştirebilirsiniz.

21 Aralık Koç burcu yorumu

Çalışma alanınızda yaşadığınız sorunlarınızı geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz.

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21 Aralık Boğa burcu yorumu

Hukuki konularınız da kazanan taraf siz oluyorsunuz.

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21 Aralık İkizler burcu yorumu

Borçlarınızı nasıl ödeyeceğinizin çözümünü buluyorsunuz.

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21 Aralık Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatıyorsunuz.

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21 Aralık Aslan burcu yorumu

Günlük işlerinizi artık rutin haline getiriyorsunuz.

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21 Aralık Başak burcu yorumu

İlişkinizde sorumluluk alarak son fırsatı değerlendirmek isteyeceksiniz.

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21 Aralık Terazi burcu yorumu

Ailenizin yanına taşınıyorsunuz. Şartların değişim göstermesi sizleri yol ayrımına sürüklüyor.



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21 Aralık Akrep burcu yorumu

İletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

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21 Aralık Yay burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yeniden kazanıyorsunuz.

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21 Aralık Oğlak burcu yorumu

Bu aralar enerjiniz yüksek olabilir.

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21 Aralık Kova burcu yorumu

Kalabalıktan ve çok seslilikten bunalmış olabilirsiniz ve bu yüzden yalnızlığı özlüyorsunuz.

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21 Aralık Balık burcu yorumu

Toplum önünde soğuk davranışlarınız var. Bu davranışlar insanların sizden kaçmalarına neden olabilir.

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