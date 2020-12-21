Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Pazartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sorumluluklar ve istikrar güneş olup aydınlatmaya geliyor.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Güneş Oğlak burcuna geçerek “istikrar” sinyallerini yakıyor ve Merkür ile kavuşuyor. Gün içinde ayrıntılara fazla takılarak sorumluluklarınıza yeteri kadar zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Önceliklerinizi belirleyerek ve bir plan dahilinde giderek hem zamanı daha kaliteli kullanabilir hem de günün sonunda listenizdeki her işin yanına “tamamlandı” işareti koyabilirsiniz. Gökyüzüne bakın, bu andan sonrası çok daha farklı hissedilecek.



21 Aralık Koç burcu yorumu

Kariyer alanınızda güçlü kimliğinize iletişiminizi de ekleyince söz sahibi oluyorsunuz.

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21 Aralık Boğa burcu yorumu

Yaşadığınız olumsuzluklar sizi geleceğiniz konusunda kaygılanmaya itebilir. Bu durumu kaygı yerine umutla beslemelisiniz.

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21 Aralık İkizler burcu yorumu

Özveri ve fedakarlığınız çevrenizdeki bazı kişiler tarafından suistimal edilebilir.

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21 Aralık Yengeç burcu yorumu

İyi niyet ve güvenle oluşturduğunuz bazı ilişkilerle ilgili hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

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21 Aralık Aslan burcu yorumu

Bulunduğunuz toplum tarafından beğenilen ve kabul gören liderliğiniz, size yeni bir teklif ya da fırsat getirebilir.

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21 Aralık Başak burcu yorumu

Herkese ve her işe yetişen hizmet duygunuza bir sınır koymalısınız.

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21 Aralık Terazi burcu yorumu

Güne dalgın ve düşünceli başlayabilirsiniz.

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21 Aralık Akrep burcu yorumu

Öz güveninize kulak verin ve bugün kendinize yeni bir sayfa açın. Sorunlar yerini çözüme bırakıyor.

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21 Aralık Yay burcu yorumu

Yoğun bir temponun içinde olmak sizi yorabilir ve kaçmak isteyebilirsiniz.

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21 Aralık Oğlak burcu yorumu

İnsanlarla bir araya gelmemek ve zamanı kendinize kullanmak isteyebilirsiniz.

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21 Aralık Kova burcu yorumu

Parasal konularda daha iyi bir gelecek planı yapmanız gerekebilir.

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21 Aralık Balık burcu yorumu

Beklediğiniz bir haber varsa olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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