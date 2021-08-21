Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 21 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 21 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 21 Ağustos Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 21 Ağustos Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Çevrenizi iyi seçin!
Ay, Kova burcunda ilerliyor. Hayatta neyi arayacağınızı ya da neyi aramaktan başlayacağınızı size öğreten kişiler yakın çevrenizdir. Yakınlarınızı iyi seçin ve onlara sevginizi koşulsuz verin... Hayattaki en büyük şeyin koşulsuz sevgi olduğunu unutmayın.
21 Ağustos Koç burcu yorumu
Sosyal çevrenizden kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz.
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21 Ağustos Boğa burcu yorumu
Sorumluluk almaktan kaçındığınız bir gün. Toplumsal konularda arka planda olmayı tercih edeceksiniz.
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21 Ağustos İkizler burcu yorumu
Özgürlük ihtiyacını fazlasıyla hissettiğiniz bir gün olabilir.
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21 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Bırakmakta zorlandığınız saplantılarınız nedeniyle doğru tercihi yapmakta zorlandığınız bir gün.
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21 Ağustos Aslan burcu yorumu
Otorite figürleri ile bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
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21 Ağustos Başak burcu yorumu
Bugün özgürlük ihtiyacınız fazla olabilir. Günü yalnızlıkla baş başa kalarak bitirmek isteyebilirsiniz.
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21 Ağustos Terazi burcu yorumu
Sorumluluk almanız gereken bir gün. Günlük rutinlerinizi kenara bırakarak toplumsal olaylara yardımda bulunabilirsiniz.
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21 Ağustos Akrep burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde ani değişimlerle karşılaşıyorsunuz. Hızlı karar almanız gerekebilir.
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21 Ağustos Yay burcu yorumu
Ortaklı işlerinizi sonlandırmak isteyeceksiniz.
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21 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Sizlerden maddi destek isteyenler olabilir. Vereceğiniz cevap kurduğunuz yakınlık bağlarını belirleyecektir.
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21 Ağustos Kova burcu yorumu
Kişisel hayatınızın yanında ailenizin de sorumluluğunu üzerinize alıyorsunuz.
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21 Ağustos Balık burcu yorumu
Geçmişe dair konuşulmayan konuları konuşmak için fırsat kollayacaksınız.