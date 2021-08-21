Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Çevrenizi iyi seçin!

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Hayatta neyi arayacağınızı ya da neyi aramaktan başlayacağınızı size öğreten kişiler yakın çevrenizdir. Yakınlarınızı iyi seçin ve onlara sevginizi koşulsuz verin... Hayattaki en büyük şeyin koşulsuz sevgi olduğunu unutmayın.

21 Ağustos Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizden kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz.

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21 Ağustos Boğa burcu yorumu

Sorumluluk almaktan kaçındığınız bir gün. Toplumsal konularda arka planda olmayı tercih edeceksiniz.

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21 Ağustos İkizler burcu yorumu

Özgürlük ihtiyacını fazlasıyla hissettiğiniz bir gün olabilir.

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21 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Bırakmakta zorlandığınız saplantılarınız nedeniyle doğru tercihi yapmakta zorlandığınız bir gün.

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21 Ağustos Aslan burcu yorumu

Otorite figürleri ile bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

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21 Ağustos Başak burcu yorumu

Bugün özgürlük ihtiyacınız fazla olabilir. Günü yalnızlıkla baş başa kalarak bitirmek isteyebilirsiniz.

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21 Ağustos Terazi burcu yorumu

Sorumluluk almanız gereken bir gün. Günlük rutinlerinizi kenara bırakarak toplumsal olaylara yardımda bulunabilirsiniz.

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21 Ağustos Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde ani değişimlerle karşılaşıyorsunuz. Hızlı karar almanız gerekebilir.

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21 Ağustos Yay burcu yorumu

Ortaklı işlerinizi sonlandırmak isteyeceksiniz.

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21 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Sizlerden maddi destek isteyenler olabilir. Vereceğiniz cevap kurduğunuz yakınlık bağlarını belirleyecektir.

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21 Ağustos Kova burcu yorumu

Kişisel hayatınızın yanında ailenizin de sorumluluğunu üzerinize alıyorsunuz.

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21 Ağustos Balık burcu yorumu

Geçmişe dair konuşulmayan konuları konuşmak için fırsat kollayacaksınız.

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