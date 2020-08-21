Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları

Finansal krizleri iyi yönetmelisiniz.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bugün yavaş ama istikrarlı hareketler içinde olun. Tembellik arzunuz artabilir. Bir koltuğun üzerinde uzanıp dünyayı umursamak istemiyor olabilirsin ama bugün mümkün oldukça bu fikri ertele. Bugün yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısıyla bakarak yeni bazı fikirler edinmek isteyebilirsiniz. Özellikle finansal anlamda harcamalarınızı iyi kontrol etmelisiniz.

21 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün bütün işlerinizi sonuç odaklı sürdürmelisiniz. Araf da bir şey bırakmadan akıcı bir dille kendinizi ifade ettikçe daha anlaşılır bir kişi olabilirsiniz. Yeni kararlar alırsanız mutlaka bilgilendirme de bulunmalısınız. Aşk hayatınız biraz çalkantılı olsa da ifade ediş tarzınızla kısa sürede toparlayacağınız kesindir.

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21 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınız biraz sorunsal olaylara maruz kalabilir. Defalarca şans verdiğiniz ilişkiniz belki de bitmeli. Elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsanız, üzülmenin bir yeri olmadığına karar verip hayatınıza devam etmelisiniz. Çalışma koşullarınızla gündeme gelebilirsiniz.

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21 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi yansıtmayan davranışlardan sakınmalısınız. Neden olduğunuz gibi görünmeyi seçmiyorsunuz. Güçlü gibi görünmek sizi her zaman yük altında bırakabilir. Her zaman güçlü olamayız ki. Bunu kabullenmeniz gerekmektedir. Paylaşmayı öğrendikçe meyvesini yiyeceksiniz.

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21 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda özverili çalıştığınızı kanıtlamanız bekleniyor olabilir. Sizin de bu konuda adım atmanız düşüncelerin değişmesine olanak sağlayacaktır. Gereksiz polemikler içerisine girmemelisiniz. Kararınızı verin ve uygulamaya koyulun. Sizi eleştirenlere kulak asmadan devam ederseniz başarılı olacaksınız.

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21 Ağustos Aslan burcu yorumu

Aceleci tarafınız ilişkinizde karşı tarafın huzursuzluk yaşamasına neden oluyor olabilir. Yansıtmadan hareket ederseniz sorunları da çözmüş olursunuz. Belirsizlik sizi acele davranışlara sürüklese de siz sakin kalıp bu süreci atlatmalısınız. Açık konuşmayı denerseniz daha rahat olabilirsiniz.

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21 Ağustos Başak burcu yorumu

Hata yapmaktan korkmayın. Hata yaparak doğruya ulaşabiliriz. Hayat risk alınarak mesafe kat edilebilir. Sizde risk almaktan korkmayın. Yeni kariyer fırsatları kapınızı çaldığında hemen ret etmeyin, sakince değerlendirip karar verin.

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21 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bilgi aktarmak isteyen kişilere fırsat vermeyin. Geçmiş defterleri tekrar açmak istiyor olabilirler. Haklı çıkmak için değil, istediğiniz için yaşamayı seçmelisiniz. Eski hayal kırıklıklarını açarak duygularınızı olumsuz düşüncelerle baskılamayın.

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21 Ağustos Akrep burcu yorumu

Bugün gayrimenkul alım satım işleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Finansal yatırımlarınıza ek olarak yeni gelişmeler yaşamanız mümkün. Belki de yeni bir başlangıç için çabalıyor olabilirsiniz.

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21 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün sosyal medyada zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kıskançlıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Sosyal çevrenizde kıskançlıklar sizi iyice motive etse de olaylar içerisinde fazla yer almamaya çalışın. Çalışma ortamınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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21 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kendinize güvenerek ilerliyorsunuz. En büyük silahınız cesaretinizdir. Yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Değerlendirmek sizlerin elinde olacaktır. Güven duygunuzla birlikte ilişkiniz için risk alarak harekete geçebilirsiniz.

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21 Ağustos Kova burcu yorumu

Duygusal olarak hassas olduğunuz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Romantik sürprizler için oldukça güzel bir gün. İlişkiniz varsa günü aktif yaşayabilir, ilişkiniz yok ise yeni bir başlangıçla baş başa kalabilirsiniz.

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21 Ağustos Balık burcu yorumu

Ekonomik kararlarınız da sürekli değişiklik yapmak istiyorsunuz. Hızlı karar değişimleri sizleri olumsuz yönde etkileyecektir. Dikkatli ilerlemeniz sizi daha güvenilir yatırım araçları ile karşılaştırabilir. Çevrenizde şaşırtıcı diyaloglar içerisine girebilirsiniz.

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