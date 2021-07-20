Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 20 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Temmuz Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 20 Temmuz Salı günü burç yorumlarınız..."
Gereksiz cesaret gösterisinden uzak durun!
Ay, Yay burcunda ilerliyor. Esprilerin havada uçuştuğu, olaylara ve konulara pek takılmayan, o muhteşem Yay enerjisi içindeyiz.
Bugün cesaret ve özgüveninizin yüksek olması sebebiyle otoriter figürlere olan karşı çıkma haliniz ön planda olabilir. Aman dikkat! Bazı konuşmalar yaparken potlar kırabilirsiniz. İyimser yanınızla, gerçeklikleri ayırmalısınız.
20 Temmuz Koç burcu yorumu
Umutlarınızı yitirmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yaşam amacınızı sorgularken yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyacaksınız.
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20 Temmuz Boğa burcu yorumu
Alışverişi çok da abartmamalı ve kendinizi zor durumda bırakacak harcamalardan kaçınmalısınız.
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20 Temmuz İkizler burcu yorumu
Biraz özgür olmanın ve yalnız olmanın keyfini tatmak isteyebilirsiniz.
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20 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye adım atmak üzeresiniz. Beraber aynı çalışma ortamında bulunmanız güveninizi kazanmasına kolaylık sağlıyor.
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20 Temmuz Aslan burcu yorumu
Sosyal çevrenizde hakkınızda konuşulan konuları öğrenebilirsiniz.
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20 Temmuz Başak burcu yorumu
Her zaman umudunuzu diri tutun. Kazanan mutlaka siz olacaksınız.
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20 Temmuz Terazi burcu yorumu
Size yansıtılan konuşmalar motivasyonunuzu düşürebilir. Bu konuda çevrenize üzüntünüzü belirtmelisiniz.
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20 Temmuz Akrep burcu yorumu
Mantığınız ve duygularınızla aynı anda hareket etmek size olumlu dönecektir.
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20 Temmuz Yay burcu yorumu
Kişisel alanınıza kimseyi yaklaştırmak istemeyeceksiniz. İletişiminize mesafe koyarak planlarınızı değerlendiriyorsunuz.
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20 Temmuz Oğlak burcu yorumu
İçinize attığınız duygularınız patlama noktasına gelmiş olabilir. Artık konuşmak isteyeceksiniz.
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20 Temmuz Kova burcu yorumu
İnsanların her yaptığından veya her söylediğinden bu kadar etkilenmemeli ve kendinizi onlara bağımlı kılmamalısınız.
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20 Temmuz Balık burcu yorumu
Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi kanıtlamalısınız. Böylece kimse size dokunamaz.