Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Gereksiz cesaret gösterisinden uzak durun!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Esprilerin havada uçuştuğu, olaylara ve konulara pek takılmayan, o muhteşem Yay enerjisi içindeyiz.



Bugün cesaret ve özgüveninizin yüksek olması sebebiyle otoriter figürlere olan karşı çıkma haliniz ön planda olabilir. Aman dikkat! Bazı konuşmalar yaparken potlar kırabilirsiniz. İyimser yanınızla, gerçeklikleri ayırmalısınız.

20 Temmuz Koç burcu yorumu

Umutlarınızı yitirmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yaşam amacınızı sorgularken yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyacaksınız.

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20 Temmuz Boğa burcu yorumu

Alışverişi çok da abartmamalı ve kendinizi zor durumda bırakacak harcamalardan kaçınmalısınız.

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20 Temmuz İkizler burcu yorumu

Biraz özgür olmanın ve yalnız olmanın keyfini tatmak isteyebilirsiniz.

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20 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye adım atmak üzeresiniz. Beraber aynı çalışma ortamında bulunmanız güveninizi kazanmasına kolaylık sağlıyor.

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20 Temmuz Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizde hakkınızda konuşulan konuları öğrenebilirsiniz.

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20 Temmuz Başak burcu yorumu

Her zaman umudunuzu diri tutun. Kazanan mutlaka siz olacaksınız.

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20 Temmuz Terazi burcu yorumu

Size yansıtılan konuşmalar motivasyonunuzu düşürebilir. Bu konuda çevrenize üzüntünüzü belirtmelisiniz.

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20 Temmuz Akrep burcu yorumu

Mantığınız ve duygularınızla aynı anda hareket etmek size olumlu dönecektir.

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20 Temmuz Yay burcu yorumu

Kişisel alanınıza kimseyi yaklaştırmak istemeyeceksiniz. İletişiminize mesafe koyarak planlarınızı değerlendiriyorsunuz.

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20 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İçinize attığınız duygularınız patlama noktasına gelmiş olabilir. Artık konuşmak isteyeceksiniz.

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20 Temmuz Kova burcu yorumu

İnsanların her yaptığından veya her söylediğinden bu kadar etkilenmemeli ve kendinizi onlara bağımlı kılmamalısınız.

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20 Temmuz Balık burcu yorumu

Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi kanıtlamalısınız. Böylece kimse size dokunamaz.

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