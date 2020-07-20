Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Aşk hayatınızda birtakım karmaşalar söz konusu olabilir.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Saat 20:30’da Yeniay, Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bugün sizi anlamayan insanların yanında, ısrarla kendinizi anlatmaya çalışmayın. Duygusal hayatınızda huzur duygunuz sizi sarıp sarmalayacak. Aşka dair şanslı etkiler söz konusu. Bunlara rağmen ilişkinizde uzun süredir problem yaşayan biriyseniz bununla ilgili tamamlanmalar yaşayacaksınız. Özgürlük duygunuz bugün sizi yanlış yönlendirebilir. Kararsızlıklar ve unutkanlıklar arasında kalabilirsiniz. Yanılgılara karşı biraz daha dikkat etmelisiniz

20 Temmuz Koç burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerde yeni kararlar almak ve uygulamak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerde uzun süreden beri yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılı durumlar yerini güzel günlere bırakıyor olacaktır. Sağlık ve beslenme düzeninizi bugün yeniden hayata geçirmelisiniz.

20 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi konularınızla ilgili bazı girişimlerde bulunmak için daha gerçekçi tavırlar içinde olmalısınız. Gün içinde alabileceğiniz bazı haberler sizleri tekrar baştan plan yapmaya zorlayabilir. Değişen planlarınız ya da aksayan işleriniz varsa bunların üzerinde ısrarcı olmamalısınız. Maddi konularınızla ilgili güzel destekler alabilir ve bazı sorunlarınıza çareler bulabilirsiniz.

20 Temmuz İkizler burcu yorumu

Özel hayatınızla ilgili partnerinizden alacağınız tepkiler sizi mutlu etmeye yetmeyebilir. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz konuda karşı tarafın adım atmasını beklemek şu an için pek doğru bir zamanlama olmayabilir.

20 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Kariyer hayatınız yüzünden özel ilişkilerinizde bazı zorlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi güçlü ve bir o kadar da güvenli hissediyor olmalısınız. Her zaman yaşamınızda bazı şeylerin net olmasından yana bir tavır takınmaktasınız.

20 Temmuz Aslan burcu yorumu

İlişkilerinizde değerinizin anlaşılacağı bir yol belirlemeniz gerekebilir. Hiç hesapta yokken çıkan bazı tartışmalardan dolayı sizler sorumlu tutulabilirsiniz. Üzerinize vazife olmayan hiçbir işin sorumluluğunu bugün almayı seçmemelisiniz. Gün genelinde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz.

20 Temmuz Başak burcu yorumu

Ailevi konularınızla ilgili bazı sorunlarla yüzleşebilir, geçmişte üstlenmediğiniz sorumluluklardan dolayı suçlanabilirsiniz. Kendinizi savunma noktasında bazı sözleri hiç düşünmeden söyleyecek olmanız aile bireyleri ile aranızın açılmasına neden olabilir.

20 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün duygusal konularda daha hassas olabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen sorunlar ya da eksiklikler sanki zamanınızın boşa geçtiği duygusunu verebilir. Özel ilişkilerde daha anlayışlı olmayı seçmelisiniz.

20 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yaşamınızda başkalarından gizlediğiniz ve sadece sizin bildiğiniz bazı durumlar bugün itibariyle gün yüzüne çıkabilir ve sizler kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak partnerinizin fazlasıyla üstünüze gelmesinden dolayı kendinizi baskılanmış durumda hissedebilirsiniz.

20 Temmuz Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizde ya da özel ilişkilerinizde finansal sorunlar yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Bazı dostlarınızın sizden yardım talebinde bulunması üzerine ne yapacağınızı şaşırabilir ancak bir yandan da verme isteği içerisinde olabilirsiniz.

20 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün hem özel hem de sosyal hayatınızdaki ilişkilerde gerilimi çok iyi yönetmeniz gereken durumlarla karşılaşabilir ve kendinizin bu noktada çetin bir sınavdan geçtiğinizi düşünebilirsiniz.

20 Temmuz Kova burcu yorumu

Finansal durumlarla ilgili harcamalarınızı biraz daha kontrol etmeniz gerekmektedir. Bugün yapmış olduğunuz harcamanın durumuna dikkat etmelisiniz. Duyduğunuz şeylere ise hemen inanmak yerine araştırma yapmayı tercih etmelisiniz.

20 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün özel ilişkilerle ilgili geçmişte yapmış olduğunuz hatalar yeniden gün yüzüne çıkabilir ve pişmanlıklarınız önünüze gelebilir. Duygusal anlamda tam olarak ne istediğinizi bilemiyor oluşunuz sizlere kendinizi boşlukta hissettirebilir.