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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Temmuz Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 20 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü burç yorumlarınız..."

Aşk hayatınızda birtakım karmaşalar söz konusu olabilir.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Saat 20:30’da Yeniay, Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bugün sizi anlamayan insanların yanında, ısrarla kendinizi anlatmaya çalışmayın. Duygusal hayatınızda huzur duygunuz sizi sarıp sarmalayacak. Aşka dair şanslı etkiler söz konusu. Bunlara rağmen ilişkinizde uzun süredir problem yaşayan biriyseniz bununla ilgili tamamlanmalar yaşayacaksınız. Özgürlük duygunuz bugün sizi yanlış yönlendirebilir. Kararsızlıklar ve unutkanlıklar arasında kalabilirsiniz. Yanılgılara karşı biraz daha dikkat etmelisiniz

20 Temmuz Koç burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerde yeni kararlar almak ve uygulamak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerde uzun süreden beri yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılı durumlar yerini güzel günlere bırakıyor olacaktır. Sağlık ve beslenme düzeninizi bugün yeniden hayata geçirmelisiniz. 

Koç Burcu - Pazartesi
Koç Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi konularınızla ilgili bazı girişimlerde bulunmak için daha gerçekçi tavırlar içinde olmalısınız. Gün içinde alabileceğiniz bazı haberler sizleri tekrar baştan plan yapmaya zorlayabilir. Değişen planlarınız ya da aksayan işleriniz varsa bunların üzerinde ısrarcı olmamalısınız. Maddi konularınızla ilgili güzel destekler alabilir ve bazı sorunlarınıza çareler bulabilirsiniz.

Boğa Burcu - Pazartesi
Boğa Burcu - Pazartesi

20 Temmuz İkizler burcu yorumu

Özel hayatınızla ilgili partnerinizden alacağınız tepkiler sizi mutlu etmeye yetmeyebilir. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz konuda karşı tarafın adım atmasını beklemek şu an için pek doğru bir zamanlama olmayabilir.

İkizler Burcu - Pazartesi
İkizler Burcu - Pazartesi

20 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Kariyer hayatınız yüzünden özel ilişkilerinizde bazı zorlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi güçlü ve bir o kadar da güvenli hissediyor olmalısınız. Her zaman yaşamınızda bazı şeylerin net olmasından yana bir tavır takınmaktasınız.

Yengeç Burcu - Pazartesi
Yengeç Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Aslan burcu yorumu

İlişkilerinizde değerinizin anlaşılacağı bir yol belirlemeniz gerekebilir. Hiç hesapta yokken çıkan bazı tartışmalardan dolayı sizler sorumlu tutulabilirsiniz. Üzerinize vazife olmayan hiçbir işin sorumluluğunu bugün almayı seçmemelisiniz. Gün genelinde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz.

Aslan Burcu - Pazartesi
Aslan Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Başak burcu yorumu

Ailevi konularınızla ilgili bazı sorunlarla yüzleşebilir, geçmişte üstlenmediğiniz sorumluluklardan dolayı suçlanabilirsiniz. Kendinizi savunma noktasında bazı sözleri hiç düşünmeden söyleyecek olmanız aile bireyleri ile aranızın açılmasına neden olabilir.

Başak Burcu - Pazartesi
Başak Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün duygusal konularda daha hassas olabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen sorunlar ya da eksiklikler sanki zamanınızın boşa geçtiği duygusunu verebilir. Özel ilişkilerde daha anlayışlı olmayı seçmelisiniz.

Terazi Burcu - Pazartesi
Terazi Burcu - Pazartesi

20 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yaşamınızda başkalarından gizlediğiniz ve sadece sizin bildiğiniz bazı durumlar bugün itibariyle gün yüzüne çıkabilir ve sizler kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak partnerinizin fazlasıyla üstünüze gelmesinden dolayı kendinizi baskılanmış durumda hissedebilirsiniz.

Akrep Burcu - Pazartesi
Akrep Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizde ya da özel ilişkilerinizde finansal sorunlar yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Bazı dostlarınızın sizden yardım talebinde bulunması üzerine ne yapacağınızı şaşırabilir ancak bir yandan da verme isteği içerisinde olabilirsiniz.

Yay Burcu - Pazartesi
Yay Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün hem özel hem de sosyal hayatınızdaki ilişkilerde gerilimi çok iyi yönetmeniz gereken durumlarla karşılaşabilir ve kendinizin bu noktada çetin bir sınavdan geçtiğinizi düşünebilirsiniz.

Oğlak Burcu - Pazartesi
Oğlak Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Kova burcu yorumu

Finansal durumlarla ilgili harcamalarınızı biraz daha kontrol etmeniz gerekmektedir. Bugün yapmış olduğunuz harcamanın durumuna dikkat etmelisiniz. Duyduğunuz şeylere ise hemen inanmak yerine araştırma yapmayı tercih etmelisiniz.

Kova Burcu - Pazartesi
Kova Burcu - Pazartesi

20 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün özel ilişkilerle ilgili geçmişte yapmış olduğunuz hatalar yeniden gün yüzüne çıkabilir ve pişmanlıklarınız önünüze gelebilir. Duygusal anlamda tam olarak ne istediğinizi bilemiyor oluşunuz sizlere kendinizi boşlukta hissettirebilir.

Balık Burcu - Pazartesi
Balık Burcu - Pazartesi
2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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