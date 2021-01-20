Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız çevrenize öyle davranın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor, saat 22.00’de Boğa burcuna geçiyor, Mars ve Uranüs ile ilk kavuşumunu yapıyor. Güneş, Kova burcuyla ilk temaslarını kuracak. Bir şeylerin size yetmediğini ya da kendinizin yeterli olmadığınızı düşünebilirsiniz. Doğru seçimi yapmak için farkındalığı yüksek tutmak ve olayların getireceği artı ve eksileri iyi tartmak gerekebilir. Hareket etmenin, değişmenin, yepyeni bir kimliğin ve düzenin bu kadar yakınında dururken bunu lehinize çevirmelisiniz. Korkunuz daha iyisini yapamamak yönünde olduğunda, bu size her zaman daha iyisini yapmanın bir yolunu gösterecektir. Bazı koşulları ve cümleleri artık değiştirmelisiniz.

20 Ocak Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Sonucu kestiremiyor olmak moralinizi bozmasın.

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20 Ocak Boğa burcu yorumu

Çevrenizdeki herkesten daha çok zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Muhtemelen haklısınız da! Haklı olmanın mutlu olmakla aynı anlama gelmediğini bugün çok iyi anlıyorsunuz.

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20 Ocak İkizler burcu yorumu

Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bazı cümleler varsa sakin ve makul bir dille onları azat edebilirsiniz. Konuşmak sizi rahatlatacaktır.

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20 Ocak Yengeç burcu yorumu

Bazı istekleriniz sizin istediğiniz zamanlarda gerçekleşmeyebilir. Buna öfkeyle karşılık vermek yerine ailenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

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20 Ocak Aslan burcu yorumu

Yakın çevreniz ile iletişiminiz güçlü olabilir. Duygusal tepkilerinizi ince bir dille aktarmanız oldukça beğeniliyor olacaktır.

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20 Ocak Başak burcu yorumu

Maddi kayıplarınızla ilgili kendinizi suçlayabilirsiniz. Suçladığınız kişi çözümü getirecek kişiyle aynı olduğu için bu konuda fazla yüklenmemelisiniz.

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20 Ocak Terazi burcu yorumu

Partnerinizle olan diyalogunuz kopma noktasına gelebilir. Tartışmaları sonuca bağlamayarak kartopunu çığa dönüşmesine yol açıyor olabilirsiniz.

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20 Ocak Akrep burcu yorumu

Sabırsızlığınız yanlış adımlar atmanıza neden olabilir. Acele ile yapılan hiçbir işin temeli sağlam olmayacaktır.

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20 Ocak Yay burcu yorumu

“Az insan çok huzur” fikri çevreniz tarafından da hoş karşılandığı için bu durumu sizi daha iyi ilişkiler kurmanız için teşvik edecektir.

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20 Ocak Oğlak burcu yorumu

İş yapacağınız konuyla ilgili bir karar aşamasında iseniz ileriyi düşünerek sonuca varmalısınız. Geri dönüşü olmayan konularda aceleci hareketlerde bulunmak hata payını yükseltecektir.

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20 Ocak Kova burcu yorumu

İş gereği kısa seyahatler ve görüşmeler söz konusu olabilir. Günü yeni bilgilerle tamamlayacağınız kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

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20 Ocak Balık burcu yorumu

Öz güveninizi kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Başarısız olduğunuz konularda aldığınız aşırı tepkiler motivasyonunuzu düşürse de siz hatalarınızdan ders çıkarmayı denemelisiniz.

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