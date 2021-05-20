Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Hayat tuhaf bir sahne aslında. Siz ‘zor’ derseniz zordur, ‘kolay’ derseniz de kolay. Niteleyen siz, zor olduğunu söyleyen de siz. Kolayı isteyin kolay olsun…

Madem ki aklınızdan geçenler hayatınıza sirayet ediyor, yaşamak istediğiniz konulara odaklanmayı seçmeyi hiç düşündünüz mü? Bu soruya objektif bir cevap verin. Hayatınızda en az bir kez böyle bir an yaşamışsınızdır. Bir kez yaptığınız bir şeyi, ikinci ve üçüncü kez hatta daha fazla yapabilirsiniz. Hiçbir çaba karşılıksız kalmaz. Bunu deneyimleyin, bir gün haklı çıkacaksınız.

20 Mayıs Koç burcu yorumu

Fikirlerinizin ışığında ilerlemek hayatınıza ciddi ve kalıcı etkileri dahil edebilir.

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20 Mayıs Boğa burcu yorumu

Yeni hobiler edinmeleri için çocuklarınıza eğitim veya kurs araştırması yapabilirsiniz.

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20 Mayıs İkizler burcu yorumu

Evinizde uzun zamandır yapmak istediğiniz değişiklikleri bugün yapabilirsiniz.

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20 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Düzenleme becerinizle herkesin birbirine en iyi şekilde yardımcı olmasını sağlıyorsunuz.

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20 Mayıs Aslan burcu yorumu

Kendinize hakim olmalı, her şeyin sırayla ve zamanla olabileceğini kendinize hatırlatmalısınız.

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20 Mayıs Başak burcu yorumu

Yaşadıklarınız ve bunlardan edindiğiniz dersler sizi hedeflerinize götürecek yolları saklıyor.

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20 Mayıs Terazi burcu yorumu

Bugünü bir iç muhasebeye ayırabilirsiniz.

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20 Mayıs Akrep burcu yorumu

Sosyal medya platformlarında adınızdan söz ettiriyorsunuz. Evde geçirdiğiniz zamanı bu şekilde değerlendirmek size farklı kapılar açacaktır.

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20 Mayıs Yay burcu yorumu

Gerçeklerden kaçmak yerine onları ve sizi bu noktada uyaran dostlarınızı dikkate almayı ihmal etmeyin.

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20 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Her bilginin kişisel olmadığını ve gerektiği ölçüde paylaşmanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

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20 Mayıs Kova burcu yorumu

Maddi koşullar yüzünden aile bağlarına zarar vermekten kaçınmalı, kimsenin de bunu yapmasına mahal vermemelisiniz.

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20 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinizden ödün vermeden ve sınırsız bir fedakarlık yapmadan da güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz.

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