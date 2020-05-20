Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları
"20 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Bugün hangi burcu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı. Kova burcu 20 Mayıs yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 20 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 20 Mayıs günlük burç yorumlarınız..."
Beklenilmeyeni bekleyebilirsiniz.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve akşam 20:00’de Uranüs gezegeni ile kavuşuyor. Güneş ikizler burcunda ilerliyor. Değişim hayatınızın her zaman bir parçasıdır. Parasal anlamda yaşanılabilecek hiçbir durum için kendinizi üzmeyin. Şaşırtıcı haberlere açık olun.
20 Mayıs Koç burcu yorumu
Kimseyi iyice tanımadan hemen güven duymamalısınız.
20 Mayıs Boğa burcu yorumu
Beklediğiniz olaylar beklemediğiniz yönde pozitif bir gelişme sağlayabilir.
20 Mayıs İkizler burcu yorumu
Uğradığınız bazı haksızlıklar sizi hemen gerginleştirmesin.
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20 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Eski ilişkilerinizden kaynaklı sorunlar yeniden önünüze gelebilir.
20 Mayıs Aslan burcu yorumu
Kendinize güvenip ve harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz.
20 Mayıs Başak burcu yorumu
Bugün sizi inciten olayları tekrar düşünebilirsiniz. Bunları tekrar hatırlayarak kendinizi üzmeyin.
20 Mayıs Terazi burcu yorumu
Bazen haklı olduğunuz halde susmakta bir tavırdır.
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20 Mayıs Akrep burcu yorumu
Bugün hislerinize güvenin ve iyice düşündüğünüz konularda yeni adımlar belirleyin.
20 Mayıs Yay burcu yorumu
Hayatınızı biraz kolaylaştırın. Emrivaki konular bugün önünüze gelebilir.
20 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Aşk hayatınızda güçlü etkileşimler ve başlangıçlar ruhunuzu besleyecektir.
20 Mayıs Kova burcu yorumu
İlişkilerde veya arkadaşlıklarınızda bir çatışma içinde olabileceğiniz ya da aranızda ortak hiçbir şeyin olmadığını görmenize neden olan konular deneyimleyebilirsiniz.
20 Mayıs Balık burcu yorumu
Kendinizi negatif insanlardan soyutlamayı öğrenmelisiniz.