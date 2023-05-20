MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Astroloji Haberleri Astro Gündem Haberleri Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 20 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor, detaylı olarak anlattı. İşte 20 Mayıs 2023 Cumartesi günlük burç yorumları "

Her sıkıntı, beraberinde daha büyük bir faydanın tohumunu taşır.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Saat 18.32’de Mars, Aslan burcuna geçiyor. Mevcut aşk durumun nedeniyle bitkin hissedebilirsin. Muhtemelen en sevdiğin kişiye olan sevgini kaybettiğin için değil. Herhangi bir sorunun daha olası nedeni, ikiniz arasındaki enerjik bir dengesizliktir. Bir örnek, senin veya eşinin biraz yıpranmış hissetmesine neden olabilir.

Motivasyon Sözü: “Planın en önemli parçası, planın kendisi değil midir?” Red Notice

20 Mayıs Koç burcu yorumu

Yolunda giden konuları, dengenizi ve tepkilerinizi koruyarak sürdürebilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Boğa burcu yorumu

İhtiyaçlarınız konusunda lükse kaçmayacak bir plan yapmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs İkizler burcu yorumu

Fiziksel kazalar ve sözlü tartışmalardan kendinizi korumak için sakin kalmanızda fayda var.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Çok ve iyi bir çalışmayla istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Aslan burcu yorumu

Spora başlamak için iyi bir gün olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Başak burcu yorumu

Sessiz kalmayı tercih ettiğiniz konularda tepkinizi göstermeniz gerekebilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Terazi burcu yorumu

Motivasyonunuzu yükseltecek ortamlar ve insanlar dikkatinizi çekebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Akrep burcu yorumu

İyi olduğunuz işleri ve alanları ortaya çıkarın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Yay burcu yorumu

Kendinize nasıl bir yaşam tarzı oluşturmanız gerektiğinin cevabını yine kendinizde bulabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Ek gelir getiren konular dikkatinizi çekmekten öteye gidebilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Kova burcu yorumu

Özel ve sosyal ilişkilerinizi ileri taşımak, resmileştirmek isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Balık burcu yorumu

Beklentileriniz ve sizden beklenenler ön plana çıkabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi