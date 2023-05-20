Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Her sıkıntı, beraberinde daha büyük bir faydanın tohumunu taşır.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Saat 18.32’de Mars, Aslan burcuna geçiyor. Mevcut aşk durumun nedeniyle bitkin hissedebilirsin. Muhtemelen en sevdiğin kişiye olan sevgini kaybettiğin için değil. Herhangi bir sorunun daha olası nedeni, ikiniz arasındaki enerjik bir dengesizliktir. Bir örnek, senin veya eşinin biraz yıpranmış hissetmesine neden olabilir.

Motivasyon Sözü: “Planın en önemli parçası, planın kendisi değil midir?” Red Notice

20 Mayıs Koç burcu yorumu

Yolunda giden konuları, dengenizi ve tepkilerinizi koruyarak sürdürebilirsiniz.

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20 Mayıs Boğa burcu yorumu

İhtiyaçlarınız konusunda lükse kaçmayacak bir plan yapmalısınız.

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20 Mayıs İkizler burcu yorumu

Fiziksel kazalar ve sözlü tartışmalardan kendinizi korumak için sakin kalmanızda fayda var.

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20 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Çok ve iyi bir çalışmayla istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz.

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20 Mayıs Aslan burcu yorumu

Spora başlamak için iyi bir gün olabilir.

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20 Mayıs Başak burcu yorumu

Sessiz kalmayı tercih ettiğiniz konularda tepkinizi göstermeniz gerekebilir.

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20 Mayıs Terazi burcu yorumu

Motivasyonunuzu yükseltecek ortamlar ve insanlar dikkatinizi çekebilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mayıs Akrep burcu yorumu

İyi olduğunuz işleri ve alanları ortaya çıkarın.

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20 Mayıs Yay burcu yorumu

Kendinize nasıl bir yaşam tarzı oluşturmanız gerektiğinin cevabını yine kendinizde bulabilirsiniz.

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20 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Ek gelir getiren konular dikkatinizi çekmekten öteye gidebilir.

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20 Mayıs Kova burcu yorumu

Özel ve sosyal ilişkilerinizi ileri taşımak, resmileştirmek isteyebilirsiniz.

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20 Mayıs Balık burcu yorumu

Beklentileriniz ve sizden beklenenler ön plana çıkabilir.

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