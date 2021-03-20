Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Zihninizle savaşmayın.

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı kendinize kızarsanız onların yüzünden kendi kendinizi cezalandırmış olursunuz. Her şeyi, herkesi olduğu gibi kabul edin. Kabul etmeye de kendinizden başlayın. İnsan kendinde olmayanı başkası için düşünmek konusunda her zaman başarılı olamayabilir. Bu yoksunluk durumunu sizi iyileştiren bir varlığa dönüştürmek için zihninizle bir anlaşma yapın. Eğer sizin bir hatanız varsa bu yaptığınız ya da yapmadığınız bir şeyle ilgilidir. Kendinizden hesabını soracağınız konu sizden bağımsız bir konu olduğunda bunun çözümü de yine sizden bağımsız olacaktır. Bu döngünün içinde heba olmamak için neyin üzerinde ne kadar duracağınızı iyi belirlemelisiniz.

20 Mart Koç burcu yorumu

Bilinçaltınızın etkisi ile güne yorgun başlayabilirsiniz. Gördüğünüz rüyaların etkisinde kalmanız günü şüphe ile geçirmenize neden olabilir.

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20 Mart Boğa burcu yorumu

Yakın çevreniz veya akrabalarınız ile aranızda gerçekleşen problemler nedeniyle öfkeli olabilirsiniz. Birikmiş duygularınızı ifade etmek isterken öfkenize hakim olamayarak sınırları aşabilirsiniz.

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20 Mart İkizler burcu yorumu

Anlamsız çıkışlarınız ilişkinize zarar verebilir. Stresinizi atmak için başka yollar aramalı, durumun muhatabı olmayan kişi ve kişilere haksız yere yüklenmemelisiniz.

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20 Mart Yengeç burcu yorumu

Günün sonunda bu durumun en çok sizi yıprattığını düşünerek sorunları ve düşüncelerinizi paylaşma, biriktirme tarzınızda bir değişikliğe gidebilirsiniz.

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20 Mart Aslan burcu yorumu

İnanmakta güçlük çektiğiniz konuyla ilgili gerçekler hayal kırıklığı ve soğuk duş etkisi oluşturabilir. Görmezden geldiğiniz her şey bir gün fazlasıyla görünür olduğunda çözüm bulmanız ve hareket etmeniz zorlaşacaktır.

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20 Mart Başak burcu yorumu

İstemediğiniz görevlerde bulunmak motivasyonunuzu düşürüyor. Eğer bu göreve dahil olmamak gibi bir alternatifiniz yoksa kendinize ve sorumluluklarınıza karşı daha sabırlı bir tutum sergilemelisiniz.

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20 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Sizi bilgi yönünden destekleyecek bu alan, bazı açıkları kapatmanıza yardımcı olabilir.

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20 Mart Akrep burcu yorumu

Finansal konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satmak istediğiniz gayrimenkulünüze istediğiniz fiyatın verilmesi planlarınızı gerçekleştirme imkanı sunacaktır.

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20 Mart Yay burcu yorumu

Açıkça sizlere düşmanlık yapmak isteyen bazı kişilerin tavırları sizi şaşırtabilir. Önemsemiyor olabilirsiniz fakat dikkat olmalısınız.

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20 Mart Oğlak burcu yorumu

Çalışma koşullarınızda değişiklik isteyebilirsiniz. Bazı fikir ve geleneklerin değiştirilmesi gerektiğine inanıyor, bunları hayatınıza dahil etmeye çalışıyorsunuz.

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20 Mart Kova burcu yorumu

Huzursuzluğunuz sebepsiz yere sizi öfkelendirebilir. Günü yalnız geçirmek ve sevdiğiniz bir aktiviteye yönelmek sizi sakinleştirecektir.

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20 Mart Balık burcu yorumu

İçinde bulunduğunuz psikolojiden çıkmak ve hayata dönmek yaşayacağınız mutluluğu da arttıracaktır. uğrayabilir.

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