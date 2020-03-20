Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 20 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 20 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 20 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 20 Mart günü neler bekliyor? İşte 20 Mart günlük burç yorumlarınız...

20 Mart Koç burcu yorumu

Kendinizi bugün daha fazla ön planda hissettiğiniz bir gündesiniz. İletişim ve ikna gücünüzün kuvvetli oluşunu bir fırsat bilerek yazışmalarınızda ya da telefon görüşmelerinizde kullanabilirsiniz.

20 Mart Boğa burcu yorumu

İletişimsel becerileriniz ön plana çıkarmalı ve ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Bugün bazı yeniliklere karşı inatla eski yöntemleri denemeyi seçebilirsiniz.

20 Mart İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı hesaplaşmalar yapmak isterken iyi giden şeyleri de yormamalısınız. Partnerinizin yanında her koşulda olduğunuzu hissettirmelisiniz.

20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mart Yengeç burcu yorumu

Sizler için en önemli yer olan evinizde zaman geçirmek oldukça sizleri yaratıcı biri haline getiriyordur.

20 Mart Aslan burcu yorumu

Partnerinizin üzerinde baskıcı davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu durumlardan uzak durmalı ve aslında sizin için önemli olan çözüm odaklı yönünüzü ortaya koymalısınız.

20 Mart Başak burcu yorumu

Yeniliklere atılmak için kendinizi oldukça tutkulu hissedebilirsiniz. Önemli konularla ilgili arkadaşlarınızdan ya da sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.

20 Mart Terazi burcu yorumu

Aile içerisinde parasal konular yüzünden bazı gerilimler söz konusu olabilir. Ortaklık ilişkilerinizdeki ise bazı restleşmelere gitmemeye özen göstermelisiniz.

20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mart Akrep burcu yorumu

Sessizliğinizle bazı durumları yönetmek sizleri yoruyor olsa da haklılığınızın anlaşılacağı bir gün genelindesiniz. Hızlı ve aceleci kararlar almamalısınız.

20 Mart Yay burcu yorumu

Kararlarınızı sorgulayan kişilere karşı kendinizi savunmak durumunda değilsiniz. İlişkilerinizde baskı yaratmak ya da suçlayıcı yaklaşımlardan bulunmamalısınız.

20 Mart Oğlak burcu yorumu

Borç ve alacak ilişkilerinizde bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Yanlış yönlendirilmelere karşı daha temkinli olmalısınız.

20 Mart Kova burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizi canlandırmak isteyebilir ve ilişkilerinizdeki değer duygusunu sorgulayabilirsiniz.

20 Mart Balık burcu yorumu

Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirisiniz. Yaşamınızın yeni bir yön kazandığını hissetmek sizleri daha da cesaretlendirecektir.