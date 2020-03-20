MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları
Abone Olgoogle-news

"20 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 20 Mart hangi burçlar için olumlu geçecek? 20 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 20 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 20 Mart günü neler bekliyor? İşte 20 Mart günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 20 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 20 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 20 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 20 Mart günü neler bekliyor? İşte 20 Mart günlük burç yorumlarınız...

20 Mart Koç burcu yorumu

Kendinizi bugün daha fazla ön planda hissettiğiniz bir gündesiniz. İletişim ve ikna gücünüzün kuvvetli oluşunu bir fırsat bilerek yazışmalarınızda ya da telefon görüşmelerinizde kullanabilirsiniz.

20 Mart Boğa burcu yorumu

İletişimsel becerileriniz ön plana çıkarmalı ve ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Bugün bazı yeniliklere karşı inatla eski yöntemleri denemeyi seçebilirsiniz.

20 Mart İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı hesaplaşmalar yapmak isterken iyi giden şeyleri de yormamalısınız. Partnerinizin yanında her koşulda olduğunuzu hissettirmelisiniz.

20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mart Yengeç burcu yorumu

Sizler için en önemli yer olan evinizde zaman geçirmek oldukça sizleri yaratıcı biri haline getiriyordur.

20 Mart Aslan burcu yorumu

Partnerinizin üzerinde baskıcı davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu durumlardan uzak durmalı ve aslında sizin için önemli olan çözüm odaklı yönünüzü ortaya koymalısınız.

20 Mart Başak burcu yorumu

Yeniliklere atılmak için kendinizi oldukça tutkulu hissedebilirsiniz. Önemli konularla ilgili arkadaşlarınızdan ya da sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.

20 Mart Terazi burcu yorumu

Aile içerisinde parasal konular yüzünden bazı gerilimler söz konusu olabilir. Ortaklık ilişkilerinizdeki ise bazı restleşmelere gitmemeye özen göstermelisiniz.

20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mart Akrep burcu yorumu

Sessizliğinizle bazı durumları yönetmek sizleri yoruyor olsa da haklılığınızın anlaşılacağı bir gün genelindesiniz. Hızlı ve aceleci kararlar almamalısınız.

20 Mart Yay burcu yorumu

Kararlarınızı sorgulayan kişilere karşı kendinizi savunmak durumunda değilsiniz. İlişkilerinizde baskı yaratmak ya da suçlayıcı yaklaşımlardan bulunmamalısınız.

20 Mart Oğlak burcu yorumu

Borç ve alacak ilişkilerinizde bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Yanlış yönlendirilmelere karşı daha temkinli olmalısınız.

20 Mart Kova burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizi canlandırmak isteyebilir ve ilişkilerinizdeki değer duygusunu sorgulayabilirsiniz.

20 Mart Balık burcu yorumu

Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirisiniz. Yaşamınızın yeni bir yön kazandığını hissetmek sizleri daha da cesaretlendirecektir.

2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi