Günlük Burç Yorumları: 20 Mart 2022 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Mart'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 20 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 20 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları..."
Güneş Koç burcuna geçiyor! Yeniden başlıyoruz.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor, saat 12.39’dan sonra boşlukta ilerliyor ve saat 15.45’te Akrep burcuna geçiyor. Saat 18.34’te Güneş, Koç burcuna geçiyor. Seni esir alan duygulardan kurtulmak istiyorsan hayattan ne istediğini biliyorsun demektir. Yeniden başladığımız bir döneme giriyoruz.Hevesleriniz olsun ya da beklentileriniz olsun yeniden güçlenin ve tasarlayın.Sizleri aşağıya çeken ne varsa onlardan uzak kalın.Kendinizi gereğinden fazla öfkeli hissdebilirsiniz.Bunun sebebi değmeyen insanlara değmeyen değerler verdiğiniz için.Aslında herkesi insan yerine koyuyorsunuz ama bazıları yerini yadırgıyor.Bunun sizinle alakası yok.Siz elinizden geldikçe iyi olmaya ve insanlara değer vermeye devam edin.Yerini bilmeyenler zaten yolunuzdan ayrılacaktır.
Motivasyon sözü: “Başarının bedeli, kıskançlık eleştirisine katlanmaktır.” Denis Waitley
20 Mart Koç burcu yorumu
Sosyal hayatınızda samimiyetinizi suistimal edenlere karşı sınır çizme kararı alıyorsunuz.
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20 Mart Boğa burcu yorumu
Duygusal olarak uğradığınız manipülasyon ortaya çıkıyor.
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20 Mart İkizler burcu yorumu
Değişken ruh haliniz nedeniyle aranıza mesafe koymak zorunda kaldığınız kişileri özlediğinizi fark ediyorsunuz.
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20 Mart Yengeç burcu yorumu
Sınırlarınızı kaldırıyorsunuz. İletişim dilinizi yeniden dizayn edeceksiniz.
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20 Mart Aslan burcu yorumu
Güven alanınıza çekilmek isteyeceksiniz.
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20 Mart Başak burcu yorumu
Duygusallığınızı yönetemiyorsunuz.
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20 Mart Terazi burcu yorumu
Geçmişe dönük yeni fark ettiğiniz bir olgu ile bazı konuları yeniden açmak isteyeceksiniz.
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20 Mart Akrep burcu yorumu
Sosyal mecralar da olumsuz olaylarla karşılaşabilirsiniz.
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20 Mart Yay burcu yorumu
Kariyer alanınızda değişim dönemi içerisindesiniz.
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20 Mart Oğlak burcu yorumu
Ayrılma kararınızı uygulamaya koymak için harekete geçiyorsunuz.
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20 Mart Kova burcu yorumu
Miras konularınızı sabote etmek isteyenler olacaktır.
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20 Mart Balık burcu yorumu
İkili ilişkinizde yol ayrımındasınız.