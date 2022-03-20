Günlük Burç Yorumları: 20 Mart 2022 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Güneş Koç burcuna geçiyor! Yeniden başlıyoruz.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor, saat 12.39’dan sonra boşlukta ilerliyor ve saat 15.45’te Akrep burcuna geçiyor. Saat 18.34’te Güneş, Koç burcuna geçiyor. Seni esir alan duygulardan kurtulmak istiyorsan hayattan ne istediğini biliyorsun demektir. Yeniden başladığımız bir döneme giriyoruz.Hevesleriniz olsun ya da beklentileriniz olsun yeniden güçlenin ve tasarlayın.Sizleri aşağıya çeken ne varsa onlardan uzak kalın.Kendinizi gereğinden fazla öfkeli hissdebilirsiniz.Bunun sebebi değmeyen insanlara değmeyen değerler verdiğiniz için.Aslında herkesi insan yerine koyuyorsunuz ama bazıları yerini yadırgıyor.Bunun sizinle alakası yok.Siz elinizden geldikçe iyi olmaya ve insanlara değer vermeye devam edin.Yerini bilmeyenler zaten yolunuzdan ayrılacaktır.

Motivasyon sözü: “Başarının bedeli, kıskançlık eleştirisine katlanmaktır.” Denis Waitley

20 Mart Koç burcu yorumu

Sosyal hayatınızda samimiyetinizi suistimal edenlere karşı sınır çizme kararı alıyorsunuz.

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20 Mart Boğa burcu yorumu

Duygusal olarak uğradığınız manipülasyon ortaya çıkıyor.

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20 Mart İkizler burcu yorumu

Değişken ruh haliniz nedeniyle aranıza mesafe koymak zorunda kaldığınız kişileri özlediğinizi fark ediyorsunuz.

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20 Mart Yengeç burcu yorumu

Sınırlarınızı kaldırıyorsunuz. İletişim dilinizi yeniden dizayn edeceksiniz.

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20 Mart Aslan burcu yorumu

Güven alanınıza çekilmek isteyeceksiniz.

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20 Mart Başak burcu yorumu

Duygusallığınızı yönetemiyorsunuz.

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20 Mart Terazi burcu yorumu

Geçmişe dönük yeni fark ettiğiniz bir olgu ile bazı konuları yeniden açmak isteyeceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Mart Akrep burcu yorumu

Sosyal mecralar da olumsuz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

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20 Mart Yay burcu yorumu

Kariyer alanınızda değişim dönemi içerisindesiniz.

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20 Mart Oğlak burcu yorumu

Ayrılma kararınızı uygulamaya koymak için harekete geçiyorsunuz.

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20 Mart Kova burcu yorumu

Miras konularınızı sabote etmek isteyenler olacaktır.

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20 Mart Balık burcu yorumu

İkili ilişkinizde yol ayrımındasınız.

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