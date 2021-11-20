Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Neşenizi kaybetmeyin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün duygusal anlamda sizi şaşırtacak haberler alabilirsiniz. Unutmayın, her şeyi ciddiye alanlar baştan kaybediyor. Gülmek, insanı sağlıklı ve mutlu yapıyor. Neşeli filmler izleyin, fıkraları ve karikatürleri okuyun. Kendinizi yenileyin! Kendinize enerji katın. Hayat üzülmek için kısa. Kendinize en yeni halinizle katılın…

20 Kasım Koç burcu yorumu

Güveni aramak yerine güveni oluşturmak için çaba gösteriyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Boğa burcu yorumu

İkili ilişkinizde son sözünüz sizleri finale taşıyor olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım İkizler burcu yorumu

Yitip gidenlere rağmen umudunuzun diri kaldığını fark ediyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Yengeç burcu yorumu

Beklenmedik konular sizleri mıknatıs gibi çekiyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Aslan burcu yorumu

Geleceğinizde yön değişikliğine gitme kararı alıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Başak burcu yorumu

Hayatınıza yeni bir yön vermek için girişimleriniz olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Terazi burcu yorumu

Kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Arındığınız duygular endişelerinizi ortadan kaldırıyor.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Akrep burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde köklü değişime gitme kararı alıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Yay burcu yorumu

Verimli çalışmanın yolunu bulamıyorsunuz. Yarım bıraktıklarınız ilerlemenizin önündeki en büyük engel.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Oğlak burcu yorumu

Patlamak üzeresiniz. Tahammül seviyenizin üzerine çıkan kişilere karşı sert söylemleriniz olacaktır.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Kova burcu yorumu

Aile gibi yakın hissettiğiniz kişilerin haksız eleştirilerine gereken cevabı veriyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Balık burcu yorumu

Sorumluluk alarak söz sahibi olduğunuz konularda yalnız bırakılıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!