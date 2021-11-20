Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 20 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Kasım Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 20 Kasım Cumartesi günlük burç yorumlarınız..."
Neşenizi kaybetmeyin.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün duygusal anlamda sizi şaşırtacak haberler alabilirsiniz. Unutmayın, her şeyi ciddiye alanlar baştan kaybediyor. Gülmek, insanı sağlıklı ve mutlu yapıyor. Neşeli filmler izleyin, fıkraları ve karikatürleri okuyun. Kendinizi yenileyin! Kendinize enerji katın. Hayat üzülmek için kısa. Kendinize en yeni halinizle katılın…
20 Kasım Koç burcu yorumu
Güveni aramak yerine güveni oluşturmak için çaba gösteriyorsunuz.
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20 Kasım Boğa burcu yorumu
İkili ilişkinizde son sözünüz sizleri finale taşıyor olabilir.
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20 Kasım İkizler burcu yorumu
Yitip gidenlere rağmen umudunuzun diri kaldığını fark ediyorsunuz.
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20 Kasım Yengeç burcu yorumu
Beklenmedik konular sizleri mıknatıs gibi çekiyor.
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20 Kasım Aslan burcu yorumu
Geleceğinizde yön değişikliğine gitme kararı alıyorsunuz.
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20 Kasım Başak burcu yorumu
Hayatınıza yeni bir yön vermek için girişimleriniz olabilir.
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20 Kasım Terazi burcu yorumu
Kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Arındığınız duygular endişelerinizi ortadan kaldırıyor.
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20 Kasım Akrep burcu yorumu
Sosyal ilişkilerinizde köklü değişime gitme kararı alıyorsunuz.
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20 Kasım Yay burcu yorumu
Verimli çalışmanın yolunu bulamıyorsunuz. Yarım bıraktıklarınız ilerlemenizin önündeki en büyük engel.
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20 Kasım Oğlak burcu yorumu
Patlamak üzeresiniz. Tahammül seviyenizin üzerine çıkan kişilere karşı sert söylemleriniz olacaktır.
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20 Kasım Kova burcu yorumu
Aile gibi yakın hissettiğiniz kişilerin haksız eleştirilerine gereken cevabı veriyorsunuz.
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20 Kasım Balık burcu yorumu
Sorumluluk alarak söz sahibi olduğunuz konularda yalnız bırakılıyorsunuz.