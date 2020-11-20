Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Fedakarlıklarını sorgulama.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Yeni fikirler düşünmek ve harekete geçmek için oldukça ideal bir gün. Ekibinle bir araya gel ve beyin fırtınası yap. İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışıyor. Fedakârlık yapmadan hayatınıza anlam katamazsınız. Kendinize sorun dağlara çıkma amacınız dünya sizi görsün diye mi yoksa dünyayı görmek için mi? Kendi ayarlarınızı iyi yapın ve bugün dağınık zihninizle sağa solu toparlamaya çalışmayın. Önce kendiniz ve zihniniz olmalıdır.

20 Kasım Koç burcu yorumu

Özgür ve yalnız zaman geçirme isteğiniz tepki alsa da kararınızdan dönmemeniz arkadaşlarınızı saygı duyulmak zorunda bırakmış olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Boğa burcu yorumu

Haritanızın zamanlamasını başarı ile gerçekleştirirseniz hedeflediğiniz her konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım İkizler burcu yorumu

Uzun zamandır kendinizi sorguladığınızda bugün farkına vardığınız tespitlerinizi dönüştürerek kendinize yeni kulvar oluşturmak istiyor olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Yengeç burcu yorumu

Telkinlerinizi kendinize yapmanız korkularınızı artırıyor olabilir. Risk almak istemiyorsanız birikim kaynaklarınızı değiştirmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Aslan burcu yorumu

Diyet programının yanında kendinizi iyi hissedebilmeniz için kişisel bakım terapilerini de tercih edebilirsiniz. Gülmek en şık kıyafettir bunu unutmayın.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Başak burcu yorumu

Karar alırken onların görüşünü alsanız bile sonucunda hatalı hep sizin çıkmanız öfkenizi kabartıyor olabilir. Gerçekleri yüzlerine söylerseniz ailenizde suçlarını kabul edebilirler.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Terazi burcu yorumu

Zamanını belirleme noktasında sizleri eleştiren yakınlarınız aslında kendileri düşünmedikleri için kıskanmaları neticesinde farklı yaklaşım sergiliyor olabilirler.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Akrep burcu yorumu

Ani karar değişikliği yaparak ailenizle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Ailenizin şaşırdığı bu konuda sizlere haksızlık yaptıklarını geç de olsa anlamış olabilirler.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Yay burcu yorumu

Özgürlük alanınızı kısıtladığını düşündüğünüz kişilere düşünceniz ifade ederseniz sizleri rahatsız etmekten vazgeçebilirler.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Oğlak burcu yorumu

Aile ilişkileriniz bugün çok önemli olabilir. Görüşmenizde özlem gidermenin haricinde alınan kararları öğrenmeniz hoşunuza gitmeyecektir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Kova burcu yorumu

Özgür ruhuna planlar yaparak kısıtlamak isteyen ailenize ya da partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Balık burcu yorumu

Sizlere dost gibi görünüp düşman olan kişilere asıl kaybedenlerin kendileri olduğunu zamanı geldiğini sistem zaten gösterecektir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!