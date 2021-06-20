Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Geçmişten ders alın!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 14:58’de Ay, Akrep burcunda geçiyor. Bugün geçmişte yaşadığınız bir hataya tekrar düşebilir ve olaylar yeniden tekrarlanıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Geçmişten ders almakta yarar var. Geçmişten ders almadığınız sürece aynı hataları tekrarlayabilirsiniz. Bu yaşadıklarınıza aynı tepkileri vermemeye dikkat etmeli ve şüpheci yaklaşmamalısınız.

20 Haziran Koç burcu yorumu

Güvenilir insan profili çizmeniz çevreniz tarafından sizi yorgun düşürebilir. İnsanların dertleriyle dertlenebilir ve bir tür sırlar odasına dönebilirsiniz.

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20 Haziran Boğa burcu yorumu

Bugün sizin için zor bir gün olabilir. Güveninizi sarsıcı olaylar ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

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20 Haziran İkizler burcu yorumu

Bugün değişim yapmak için harika bir gün. Ruhunuzu tazeleyin. Geçmişin izlerini silin ve yepyeni sizi kucaklayın.

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20 Haziran Yengeç burcu yorumu

Topluma yardımcı olma bilinci sizi bugün harekete geçirebilir. İçsel olarak motivasyonunuz konuşmalarınıza yansıyabilir ve önünüzdeki bütün engelleri kaldırabilirsiniz.

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20 Haziran Aslan burcu yorumu

Korku ve endişeleriniz harekete geçmenizi engelleyebilir ve kendinizi tutsak gibi hissedebilirsiniz.

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20 Haziran Başak burcu yorumu

Zamanında sizi haksız yere eleştirip canınızı sıkan insanlar şimdi hatalarını anlayıp özür için kapınızı çalabilirler. Onları affedin.

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20 Haziran Terazi burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişilerle iletişim problemleri yaşadığınız bir gün olabilir. Sorun yaşadığınız için kendinizi koruma altına almak isteyebilirsiniz.

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20 Haziran Akrep burcu yorumu

Kendinize yeni hobi alanları yaratabilir ve eğlencenizin çeşitliliğini arttırarak kendinizi oldukça keyifli hissedebilirsiniz.

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20 Haziran Yay burcu yorumu

Alacak verecek konuları ile ilgili akrabalarınızla bir araya gelebilir ve süreci sonlandırmak adına bazı kararlar alabilirsiniz.

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20 Haziran Oğlak burcu yorumu

Ticari olarak hayata geçirmek istediğiniz konuları yeniden değerlendirmek istiyor olabilirsiniz.

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20 Haziran Kova burcu yorumu

Bugün kafa trafiğiniz çok olabilir. Zamanı doğru yönetemeyebilir ve yanlış hareketler içinde olabilirsiniz.

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20 Haziran Balık burcu yorumu

Kendinizi yorgun ve yalnız hissedebilirsiniz. Yorgunluğunuz sizleri yeni bir farkındalığa taşıyarak olayların üzerine düşünmeye zaman verebilir.

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