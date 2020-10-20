Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Ekim Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 20 Ekim Salı günü burç yorumlarınız..."
Yaşamınızı karmaşık bir hale getirmeyin.
Ay yay burcunda ilerliyor. Hayat şu sıralar sizi başka serüvenler içerisine çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Biraz sakin olun ve hayatınıza gereğinden fazla anlam yüklediğiniz olaylardan uzaklaşın. Kendinize ve yaşadıklarınıza dışarıdan biri gibi bakmayı deneyin. Daha sade ve yalın olun.
20 Ekim Koç burcu yorumu
Dönüşüme karşı olmadan yanında yer alırsanız yeni başlangıç modern çağın tüm istediklerini sizlere kazandıracaktır.
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20 Ekim Boğa burcu yorumu
Zihniniz disiplinli hareket etmenizi istiyor olabilir. Ağır kanlı davranışlarınızı geride bırakarak harekete geçmeye çalışmalısınız.
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20 Ekim İkizler burcu yorumu
Bağlarınızdan kopmak zor olsa da yeniye yer açmak için eskilerden kurtulmak gerekecektir.
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20 Ekim Yengeç burcu yorumu
Aşk ilişkinizdeki soğuk davranışlarınız son noktaya geldiğinizin kanıtı olabilir.
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20 Ekim Aslan burcu yorumu
Yaşam enerjinizi çekmek isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Spekülatif etkilerle üzerinize gelmek isteyebilirler.
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20 Ekim Başak burcu yorumu
Öncelik olarak kendi hayatınız ve geleceğiniz olduğunu unutmamalısınız. Bunları düşünmek şu sıralar sizi yorsa da kendiniz için bir şeyler yapmayı bugün seçmelisiniz.
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20 Ekim Terazi burcu yorumu
Geçmişin birikintisi geride kalarak yükünüzden kurtulmanız sizlere yeniden filizlenmenin can suyu olacaktır. Doğru karar vererek kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı seçmelisiniz.
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20 Ekim Akrep burcu yorumu
Sağlığınızı ihmal ediyorsanız doktorunuza başvurmanız ve checkup yaptırmanız yerinde olacaktır.
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20 Ekim Yay burcu yorumu
Doğru kararları sahiplenebilecekleri gibi yanlış kararları da sahiplenmeleri doğru olacaktır.
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20 Ekim Oğlak burcu yorumu
Bitmesi gerekeni bitirin ve yeniden kendinize bir ben oluşturun. Geleneksel yapınızı yıkın.
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20 Ekim Kova burcu yorumu
Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken acele karar almadan ayrıntılı çalışma sonucunda son şeklini değerlendirmelisiniz.
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20 Ekim Balık burcu yorumu
Umudunuzu kaybetmeden emin adımlarla yürümeniz sizlere hedeflerinize ulaşma imkânı verecektir.
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