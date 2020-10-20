Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamınızı karmaşık bir hale getirmeyin.

Ay yay burcunda ilerliyor. Hayat şu sıralar sizi başka serüvenler içerisine çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Biraz sakin olun ve hayatınıza gereğinden fazla anlam yüklediğiniz olaylardan uzaklaşın. Kendinize ve yaşadıklarınıza dışarıdan biri gibi bakmayı deneyin. Daha sade ve yalın olun.

20 Ekim Koç burcu yorumu

Dönüşüme karşı olmadan yanında yer alırsanız yeni başlangıç modern çağın tüm istediklerini sizlere kazandıracaktır.

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20 Ekim Boğa burcu yorumu

Zihniniz disiplinli hareket etmenizi istiyor olabilir. Ağır kanlı davranışlarınızı geride bırakarak harekete geçmeye çalışmalısınız.

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20 Ekim İkizler burcu yorumu

Bağlarınızdan kopmak zor olsa da yeniye yer açmak için eskilerden kurtulmak gerekecektir.

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20 Ekim Yengeç burcu yorumu

Aşk ilişkinizdeki soğuk davranışlarınız son noktaya geldiğinizin kanıtı olabilir.

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20 Ekim Aslan burcu yorumu

Yaşam enerjinizi çekmek isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Spekülatif etkilerle üzerinize gelmek isteyebilirler.

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20 Ekim Başak burcu yorumu

Öncelik olarak kendi hayatınız ve geleceğiniz olduğunu unutmamalısınız. Bunları düşünmek şu sıralar sizi yorsa da kendiniz için bir şeyler yapmayı bugün seçmelisiniz.

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20 Ekim Terazi burcu yorumu

Geçmişin birikintisi geride kalarak yükünüzden kurtulmanız sizlere yeniden filizlenmenin can suyu olacaktır. Doğru karar vererek kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı seçmelisiniz.

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20 Ekim Akrep burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ediyorsanız doktorunuza başvurmanız ve checkup yaptırmanız yerinde olacaktır.

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20 Ekim Yay burcu yorumu

Doğru kararları sahiplenebilecekleri gibi yanlış kararları da sahiplenmeleri doğru olacaktır.

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20 Ekim Oğlak burcu yorumu

Bitmesi gerekeni bitirin ve yeniden kendinize bir ben oluşturun. Geleneksel yapınızı yıkın.

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20 Ekim Kova burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken acele karar almadan ayrıntılı çalışma sonucunda son şeklini değerlendirmelisiniz.

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20 Ekim Balık burcu yorumu

Umudunuzu kaybetmeden emin adımlarla yürümeniz sizlere hedeflerinize ulaşma imkânı verecektir.

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