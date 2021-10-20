Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Koç Burcunda Dolunay! Yeniden başlamaktan korkma.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Akşam 17:57 civarlarında dolunay gerçekleşiyor. Dürtüsel bir gün içinde olabilirsiniz. İnsanlar çoğu zaman düşünmeden söyledikleri sözlerin, kontrol edemedikleri davranışların esiri olurlar. Olaylara ya da kişilere karşı hoşgörülü olduklarında başarıyı yakalarlar. Bugün her şey davranışlarınıza bağlı olabilir. Yeni başlayan her şeyin istediğiniz ve hayal ettiğiniz gibi devam etmesi için zihninizin hızını kontrol altında tutmalısınız. Acele etmek ve aktif olmak arasındaki çizgide, başarınızı bu çizginin neresinde durduğunuzu belirleyecektir.

20 Ekim Koç burcu yorumu

Bugün kendinizi içsel olarak biraz huzursuz hissediyor olsanız da kişisel hedeflerinize odaklanırken ikili ilişkilerinizde de uyumu yakalıyorsunuz.

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20 Ekim Boğa burcu yorumu

Hayatınızda dönüm noktası yaşayacağınız bir zaman dilimi içinde olabilirsiniz.

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20 Ekim İkizler burcu yorumu

Arkadaşlarınız ile sosyal medya üzerinden veya reel olarak görüşmeler yapabilirsiniz.

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20 Ekim Yengeç burcu yorumu

Yoğun bir iş temposu i̇çinde olmak sizi yoğun kılabilir.

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20 Ekim Aslan burcu yorumu

Uzaklarda yer alan akrabalarınızla ilgili bazı gelişmeler olabilir ve bu gelişmeler biraz canınızı sıkabilir.

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20 Ekim Başak burcu yorumu

Finansal konularınız gündeminizde olabilir ve yeni bir değişimin içerisine girebilirsiniz.

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20 Ekim Terazi burcu yorumu

Kapattığınız defterler başkaları tarafından yeniden açılmak isteniyor olabilir.



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20 Ekim Akrep burcu yorumu

Kariyer hayatınızdaki planlarınızla ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir.

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20 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün sağlık konusunda kendinizi ödüllendiriyorsunuz.

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20 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kaynaklarınızı ve bilginizi doğru yönlendirmek size doğru kazançlar sağlayacaktır.

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20 Ekim Kova burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında kalabileceğiniz bir gündesiniz.

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20 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün finansal konularla ilgili gündemleriniz olabilir.

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