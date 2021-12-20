Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İnisiyatif almaktan korkmayın.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kariyerinizi yeniden düzenlemek için bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ve eskisinden daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Rakiplerinizi elemek zormuş gibi gözükse de günün sonunda sorumluluklarını bilen ve disiplinli olanların kazanacağını unutmayın. Çalışmaktan, yolunuzda ısrarcı olmaktan, hayalleriniz konusunda inatçı olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü tarih hayallerin konusunda inatçı olan hayalperestleri yazar…

20 Aralık Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda işleriniz istediğiniz gibi gitmeyebilir.

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20 Aralık Boğa burcu yorumu

Eğitim hayatınızı dondurma kararı içerisindesiniz.

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20 Aralık İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızda yapılan eleştirileri kabul edeceksiniz.

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20 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde ödemeler de aksamalar yaşayabilirsiniz.

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20 Aralık Aslan burcu yorumu

Günlük işleriniz aksıyor. Yetişmekte zorlandığınız konulara sürekli yenisi ekleniyor olacaktır.

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20 Aralık Başak burcu yorumu

Yeteneklerinizi sergilerken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

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20 Aralık Terazi burcu yorumu

Ailenizle ilişkiniz konusunda gerginlik yaşayabilirsiniz.



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20 Aralık Akrep burcu yorumu

Kardeşleriniz ile özlem gidereceksiniz.

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20 Aralık Yay burcu yorumu

Maddi ödemelerinize yetişemiyorsunuz.

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20 Aralık Oğlak burcu yorumu

Ayrılık kararı sonrası pişmansınız. İlişkinize yeniden başlamak için adım atacaksınız.

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20 Aralık Kova burcu yorumu

Geçmişteki ilişkilerinizden size tekrar geri dönenler olabilir.

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20 Aralık Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizde arkadaş grubunuzdan ayrılanlar hakkında yeni gerçekleri öğrenebilirsiniz.

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